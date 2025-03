El Semillas Adolfo Martínez supera al Grupo de Gijón y encadena dos victorias seguidas

Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

El Real Grupo de Cultura Covadonga de Gijón se ha convertido en el primer equipo ante el que el Semillas Adolfo Martínez logra dos victorias en la presente temporada. Por 61-57 derrotó el Club Soria Baloncesto en el Polideportivo San Andrés a una escuadra a la que ahora aventaja en dos triunfos en la clasificación de la Primera División Femenina. Las sorianas ocupan la duodécima plaza, con cinco victorias, que son tres menos que el Arelsa de Salamanca y la Universidad de Burgos Babieca y dos más que el Grupo asturiano. El objetivo del Semillas Adolfo Martínez, que visita al Cañadío de Santander el próximo sábado, a las 16:00 horas, es finalizar, al menos, en el undécimo puesto de la clasificación.

La escuadra dirigida por el pontevedrés Alberto Vázquez no alcanzó su habitual ritmo de juego en todo el partido. La francesa Margot Legat anotó la primera canasta de un duelo en el que siempre llevaría la iniciativa en el marcador el Real Grupo de Cultura Covadonga, que llegó a disponer de 14 puntos de ventaja. El Semillas Adolfo Martínez no se pondría de nuevo por delante en el electrónico hasta que de nuevo Legat establecía el 58-57. Sólo restaban 37 segundos para la conclusión, en los que las sorianas no dejaron que se les escapara la que es su segunda victoria consecutiva, después de la lograda en el feudo de la Universidad de Burgos Babieca. Es la segunda ocasión en la que las sorianas encadenan dos triunfos.