Fermín Cacho recuerda su histórico oro olímpico en Barcelona 92 en 'El Cafelito' con Josep Pedrerol

Fermín Cacho recuerda hoy, a partir de las 15.30 horas en 'El Cafelito' con Josep Pedrerol su histórico oro olímpico en Barcelona 92. La entrevista se podrá ver en YouTube y en Facebook. Cacho es historia del deporte español. En los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 logró una medalla de oro increíble. Asegura que antes de la carrera no estaba nervioso y que según avanzaban los metros se iba viendo campeón.

"No estaba nervioso, estaba seguro. Los primeros 100 metros fueron rápidos. Los que iban delante no me preocupaba ninguno. Nos quedamos tres al final. Vi un hueco y dije 'por aquí'. Pasé por dentro y a cerrar los dientes y hasta donde llegue", cuenta el exatleta.

"Miré para atrás, vi que le sacaba más distancias y sólo pensaba que algo me tenía que ocurrir para no ganar. Cuando pasé por el podio ya supe que era campeón", relataba el agredeño.