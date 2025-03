Oriol: "Intentaremos sumar dos puntos y que sea la clasificación definitiva para la fase"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El Club Balonmano Soria podría lograr este fin de semana la clasificación matemática para el play off de ascenso a División de Honor Plata. El cuerpo técnico amarillo, a la espera de que eso ocurra, ya tiene un plan de acción de cara a que el equipo llegue a esa promoción de ascenso de la mejor manera posible.

El equipo soriano recibe este fin de semana a Grupo Covadonga y, de lograr la victoria y si el filial de Ademar León, ganase a BM Vetusta, certificaría su presencia en la fase de ascenso. Si no es este fin de semana será al siguiente. "Estamos centrados en sumar dos puntos hasta que sea definitiva la clasificación para la fase. Es verdad que ahora estamos ya mirando un poquito al futuro el tema preparación física, cargas y tal pero centrados en este fin de semana porque la opción de clasificarnos matematicamente", ha expresado el entrenador amarillo.

Oriol Castellarnau indicó que el encuentro ante BM Zamora sirvió para que todo el equipo compitiera y ver igualmente en que aspectos se falla y hay que mejorar. "De la derrotas somos muy autocríticos, fue un partido que se va a asemejar muchísimo a lo que queremos jugar el día de mañana", ha añadido para reconocer que de aquí al final de fase regular a su equipo le esperan rivales exigentes que vendrán bien para preparar la fase de ascenso una vez lograda la clasificación para la misma.

Tras no jugar el pasado fin de semana, los amarillos reciben este sábado en el San Andrés, a partir de las 18.00 horas, a Grupo Covadonga, un rival al que se ganó en Asturias por 35-40. "Es un equipo que juega muy cerrado, con mucho procedimiento táctico. Cambian mucho cada acción y tenemos que estar muy atento sobre a todo a bloqueos exteriores, cruces, permutas porque siempre hay tres ó cuatro acciones y, sobre todo, identificar cuándo van a atacar y cuándo no, esto es lo más importante. Lo que más me preocupa es su contraataque, tenemos que evitar las pérdidas de balón en ataque para no beneficiar su contra, tiene una contra muy rápida", ha afirmado para significar que el equipo ha realizado esta semana unos entrenamientos espectaculares, situación que se va a notar en la pista.

De cara al choque ante el equipo asturiano, el BM Soria tiene las dudas de Álvaro y Santano por molestias físicas además de la baja por lesión de Ibu Sambe. Sobre el arquero amarillo, Oriol Castellarno ha informado que han llegado buenas noticias ya que, aunque es complicado, si evoluciona bien podría llegar a esa hipotética fase de ascenso a Plata.

Nuevo refuerzo bajo palos

Oriol Castellarnau compareció en rueda de prensa con el nuevo portero del equipo y sustituto del lesionado Sambe, Alejandro Fernández, jugador formado en la cantera del Barça que llega procedente del Eon Alicante. El nuevo portero amarillo admitió que una de las razones para recalar el Soria fue el hecho de conocer a los dos técnicos amarillos, con quienes coincidió en la cantera blaugrana, en especial con el segundo entrenador, Jan Solaní. "Llevo dos días aquí y vengo con ilusión y con ganas de disputar la fase de ascenso", ha relatado Álex Fernández quien ha apuntado que trabará con un portero con un nivel "altísimo", como es Paco Revuelta.