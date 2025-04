El Almazán empata a tres ante el Cristo Atlético y se le resiste la victoria en La Arboleda

Once del Almazán ante el Palencia Cristo Atlético.SD Almazán

Al Almazán se le resiste la victoria en La Arboleda al empatar a tres goles ante el Palencia Cristo Atlético en un encuentro en el que los adnamantinos se adelantaron por dos veces en el marcador. Al filo de la media hora marcaba Cervero el 1-0 y en la última acción antes del descanso empataban los palentinos.

Ya en la reanudación marcaban los visitantes pero en diez minutos Cervero de nuevo y Santa volteaban el marcador para poner el 3-2. A falta de un cuarto de hora el Cristo Atlético hacía el definitivo empate a tres. Los adnamantinos llegan a la recta final del curso con una renta de seis puntos sobre el descenso.

El Almazán se desplaza el próximo sábado al campo del Júpiter Leonés con el objetivo de seguir sumando para continuar poniendo tierra de por medio con la zona de descenso. Será una semana intensa porque la Tercera Federación tiene jornada durante el Jueves Santo y el Almazán recibirá en La Arboleda al colista Laguna. Tres días después, el domingo 20 de abril, el equipo de Santi Sedano visita al Virgen del Camino.

El San José gana y Langa pierde

El CD San José logró una valiosa victoria en su visita a la UP Palencia en un partido en el que los visitantes fueron más efectivos en ataque y supieron controlar los momentos clave del encuentro. La cruz fue la derrota de Langa en su campo ante el Burgos Internacional.

El San José en defensa y aprovecharon sus oportunidades para llevarse los tres puntos ante un conjunto local que reaccionó tarde. Desde el inicio, el San José dejó claro que no venía a especular. El equipo visitante se mostró bien plantado en el campo, dominando la posesión y presionando arriba para dificultar la salida de balón de la UP Palencia. Fruto de este dominio, llegó el primer gol del encuentro en el minuto 25. Una jugada ensayada en un saque de esquina permitió a Garrido adelantarse a la defensa y rematar al fondo de la red, poniendo el 0-1 en el marcador.

Sin apenas tiempo para reaccionar, el conjunto palentino recibió un nuevo golpe. Apenas un minuto después, Lozano aprovechó un error en la zaga local para batir a Montoya con un disparo cruzado, firmando el 0-2 que dejaba tocados a los de David Melero. Con esta ventaja, el San José se dedicó a gestionar el partido, mientras que la UP Palencia, con más corazón que cabeza, trató de reaccionar antes del descanso. La más clara para los locales llegó en el 39´, cuando Sánchez probó fortuna con un disparo desde fuera del área que se marchó rozando el poste. Tras el paso por los vestuarios, el técnico local movió el banquillo en busca de una reacción, dando entrada a Mario y Velázquez. La UP Palencia salió con más intensidad en la segunda mitad, buscando reducir distancias cuanto antes, pero sin éxito ante la sólida defensa del San José. Cuando mejor estaban los locales, un nuevo golpe terminó por sentenciar el partido. En el minuto 63, Carballo aprovechó un gran pase en profundidad para plantarse solo ante Montoya y definir con frialdad, colocando el 0-3 en el marcador.

A pesar del golpe, la UP Palencia no bajó los brazos y siguió intentando encontrar el gol que les metiera en el partido. Finalmente, en el minuto 81, Toquero logró batir a Tejedor con un potente disparo desde dentro del área, haciendo el 1-3. Sin embargo, ya era demasiado tarde para la remontada y el CD San José supo aguantar sin problemas hasta el pitido final. Con esta victoria, el equipo de Carlos Carrimiñana suma tres puntos importantes, mientras que la UP Palencia deberá mejorar su efectividad y solidez defensiva si quiere cambiar su dinámica en la competición.