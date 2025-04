Daniel Berná acaba en el puesto 22 en un Campeonato PGA de España de Doble

Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

El estreno de Daniel Berná en la segunda edición del TUMI Spain Golf Tour 2025, el circuito español de la PGA, se vio condicionado por la climatología adversa, que dejó la primera prueba, el Campeonato PGA de España Dobles, reducida a una sola vuelta que el soriano y su pareja, José Manuel Pardo, cerraron en el puesto 22.

El torneo estaba programado para el jueves y el viernes en su escenario habitual, el campo alavés de Izki Golf, y contaba con una cifra récord de inscritos –más de 170 jugadores–, pero a la hora de la verdad el protagonismo lo acaparó el mal tiempo, sobre todo en la jornada del viernes. Con el grueso de los jugadores sin acabar su vuelta y muchos otros sin ni siquiera iniciarla, como es el caso de Berná y Pardo, la organización decidió dejar el torneo en una sola vuelta, a completar el viernes.

En esta segunda jornada, sin lluvia pero todavía con mucho viento, Pardo y el jugador del Club de Golf Soria completaron su vuelta sin cometer ni un solo bogey, aunque por el contrario solo pudieron firmar un birdie, con lo que acabaron el día con 71 golpes, 1 bajo par, lo que les situó en el puesto 22.

A la conclusión, Daniel Berná admitía su contrariedad por tener que afrontar un torneo recortado y por haber estado lejos de los puestos de honor, aunque se mostraba satisfecho por haber exhibido un juego sólido a pesar de la climatología adversa. “Es una pena que un torneo de estos se quede en una sola vuelta, porque jugarlo solo a 18 hoyos no te deja margen de reacción ni nada. Sí que es cierto que hemos jugado bastante regular y no hemos hecho ningún bogey, y teniendo en cuenta que han sido dos días de muchísimo viento, no hacer ningún bogey la verdad es que está muy bien; el problema es que solo hemos conseguido hacer un birdie”, se lamentaba Berná. Por ello, el jugador soriano añadía que “una vuelta de -1 y un puesto 22 sería justo dentro de la zona de corte, por así decirlo, así que contentos por jugar sólidos, sin errores, pero lejos de la cabeza, la verdad”.

La siguiente cita para Berná será el Campeonato de Madrid Match Play de Profesionales, programado para el lunes y el martes de la semana próxima (7 y 8 de abril) en el Centro Nacional de Golf de Madrid, un torneo por eliminatorias y en cuya primera ronda el jugador soriano ha quedado emparejado con Santiago Luna.

Pueden consultar los resultados del Campeonato PGA de España Dobles en: https://www.golfgenius.com/leagues/11399531569468155141/rounds/11399531732945347971/v2tournaments