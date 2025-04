El Almazán rescata un punto a domicilio con un gol de penalti a dos minutos del final (1-1)

Publicado por Área 11 Valverde de la Virgen Creado: Actualizado:

CD La Virgen del Camino: Freile, Aller, Alvano, Visa, Rodríguez, Calleja (Rodrigo, 73´), Basalo, Nebreda (Carballo, 76´), Quintana (Martínez, 64´), Lescun (Prieto, 64´), Vázquez (Calzado, 64´).

SD Almazán: Romera, De Frutos (Catalina, 75´), González, Marcos, Losi, Santa, Dani (Lapeña, 75´), Benhaddaj (Sagues, 36´), Ebri (Íñigo, 62´), Moreno, Junyent (Jiménez, 62´).

Goles: 1-0 (15´) Calleja. 1-1 (88´) González.

Árbitro: Tellez de Meneses Martín (Colegio Salamantino).

Campo: Los Dominicos.

El SD Almazán consigue un empate en los últimos instantes del encuentro desde los once metros. Este penalti lo transformó González, tras una mano clara dentro del área. El CD Virgen del Camino fue superior durante todo el partido, teniendo ocasiones de todos los colores, pero no consiguió materializar ningún de ellas. Tan solo el del 1-0. Tuvieron dos postes, pero el Almazán supo resistir y le acabó llegando su oportunidad.

El Almazán visitaba el campo de Los Dominicos con el objetivo de conseguir los tres puntos para poner tierra de por medio entre ellos y los conjuntos que están en el descenso. Se situaba a tres puntos de los puestos rojos de la clasificación. Además, de volver a la senda de la victoria, tras cinco partidos sin conocerla y tan solo sumando tres puntos de quince posibles. En cambio, el Virgen del, Camino buscaba la victoria para seguir en la pelea por los puestos de play-offs. Además, de volver a la senda de ella, tras cinco partidos sin conocerla.

La primera parte sería dominada de principio a fin por parte de los locales. Teniendo el dominio del balón, de las acciones a balón parado y las oportunidades. Es por eso, que llegó el gol en el marcador. Tras una jugada por banda izquierda, Calleja realizaría un chute raso por el primer palo y anotaría el primer tanto del encuentro. Esta situación de partido no iba a cambiar nada: el dominio iba a ser todavía mayor de los locales. Por otro lado, los sorianos resistían ante el empuje de los leoneses. Sufriendo y cerrando todos los espacios posibles para qué la distancia en el marcador no se hiciera mayor. Así siempre, poder tener alguna oportunidad para empatar el partido.

La segunda parte empezaría igual que la primera: dominio absoluto del Virgen del Camino. Intentando aumentar la ventaja en el electrónico para no tener ningún tipo de susto ni problema al final del partido. El Almazán solo tuvo una oportunidad que no aprovechó. Seguía resistiendo el empuje de los locales. Este empuje, no se materializaba en el marcador: incluso teniendo dos disparos a la madera. El encuentro cada vez se iba acercando al final y los nervios y la tensión iban en aumento. Los locales ya se veían con la victoria en sus manos. Pero todo cambió en el minuto 88. El árbitro señalaría un penalti a favor del Almazán por una mano clara dentro del área. Los locales no se lo podían creer. Habían estado dominando todo el partido, con oportunidades muy claras. Incluso con dos ocasiones que desviaban a la madera. González se disponía a lanzar el penalti, las caras del público eran de no poder creérselo. Anotó desde los once metros y se vistió de héroe para los sorianos.

El encuentro terminaría con ese penalti y con un resultado de 1-1 en el electrónico. El Almazán fue muy inferior a su rival durante todo el partido, pero supo resistir todo el empuje rival y aprovechó la oportunidad más clara que tuvo. González evitó una derrota que hubiese sido un resultado esperado, pero muy malo mirando la clasificación. Este empate da algo de respiro al conjunto soriano y sigue dejando las malas sensaciones que lleva arrastrando partido atrás. El Virgen del Camino se queda en sexta posición con los mismos puntos que el quinto. Además, puede verse superados por una posible victoria del Mirandés B que les arrebate esa sexta plaza. Por contra, el SD Almazán dormirá una jornada más fuera de las posiciones de descenso a falta de seis jornadas.