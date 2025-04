El suma y sigue del Balonmano Ágreda

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Ágreda no descansa. El club soriano acaba de dar carpetazo al XIX Torneo Nacional 'Villa de Ágreda' y ya prepara el sector autonómico de Primera División en el que su primer equipo busca clasificarse para la fase de ascenso a División de Honor Plata, algo que ya logró la temporada pasada.

Las sorianas disputan este sector tras ser segundas en fase regular. Lo hace ante Unizar Dominicos, BM La Jota y BM Tarazona. Este último equipo compite en casa si bien la organización del sector corre a cargo del BM Ágreda ya que la normativa esgrime que debe organizarla el equipo que vaya líder a cuatro jornadas para su finalización. Por tratarse de una competición nacional delegada, la fase debe disputarse en Aragón. Y el pabellón más cercano a Ágreda en tierras aragonesas es el de Tarazona. "Estamos preparando todo para que todo salga bien en la fase de ascenso", relata Juan Carlos Vera.

El Balonmano Ágreda se mantuvo al frente de la competición hasta las últimas jornadas cuando su equipo, tocado por las bajas, perdió ante Unizar Dominicos y BM Tarazona. De ahí que el técnico soriano admita que lleguen a la serie final con "cierta incertidumbre", por esos últimos partidos "reguleros", por lo que está volcado en que las chicas "se centren y puedan competir durante los tres partidos".

Las agredeñas comenzarán la fase este viernes, a partir de las 20.00 horas, en el Pabellón Municipal de Tarazona ante el Unizar Dominicos. Continuarán al sábado, a las 18.00 horas, disputarán la segunda jornada frente a BM La Jota y cerrarán esta fase el domingo día 27, a las 12.30 horas, ante las locales del BM Tarazona.

"Creo que va a ser una fase muy igualada, más igualada que la de años anteriores y cualquier despiste te puede costar el partido", indica Juan Carlos Vera quien señala que Dominicos es el gran favorito ya que este año se reforzó con cuatro ó cinco jugadoras nuevas de una categoría superior.

El técnico de los sorianos señala que sus pupilas, en una plantilla corta de efectivos, tendrán que hacer un partido perfecto para superar ese primer envite. "No tenemos que tener pérdidas de balón, ajustar la defensa y trabajar bien en ataque. Es un partido en el que habrá diferencia en alguna fase y el equipo no tiene que perder la cara nunca. Ahí es donde podemos tener opciones", expresa Vera.

Los que no les faltará a las chicas del Balonmano Ágreda es el apoyo de sus aficionados. No fallaron la temporada pasada en Zaragoza y no fallarán en Tarazona. "Confiamos en el apoyo de la afición. Todo el mundo quiere ir a los partidos y el pabellón va a estar animado a tope", concluye el técnico del equipo aragonés.