Oriol: "Nos falta mejorar el detalle"

El entrenador del Balonmano Soria, Oriol Castellarnau, ha señalado este mediodía que su equipo trabaja en pulir detalles de cara a la fase de ascenso a División de Honor Plata, fase en la que quieren pasar como primeros de grupo. El equipo soriano defenderá su primera posición este sábado ante BM Camargo en el penúltimo partido liguero de fase regular.

Los amarillos han vuelto al trabajo tras el descanso de Semana Santa y tras haber empatado en casa ante Base Oviedo, un choque que sirvió como banco de pruebas para el futuro play off. "Estamos contentos tras verlos, fue un partido en el que estuvimos a la altura. Sí que vimos lo que queríamos y sí que es verdad que se fallaron detalles como finalización o error de pase pero a nivel general fue muy completo".

Precisamente la atención a esos detalles es en lo que trabaja ahora el cuerpo técnico amarillo y más siendo conscientes de que la fase de ascenso puede dilucidarse por pocas diferencias por lo que un ataque fallado o un mal pase puede condicionar el ascenso a Plata. "Ahora trabajamos los detalles, pocas cosas vamos a poner nuevas. Sobre todo los detalles, los últimos pases, lanzamientos, finalización. En defensa los blocajes, interceptación, orientaciones, detalles dentro de todo el modelo que es fundamental para estos partidos. Sabemos que los partidos importantes de la fase va a ir de goles y un detalle es fundamental para ganar los partidos. Estamos donde tenemos que estar y nos falta mejorar el detalle, generamos situaciones claras de gol y hay que meterlas", expresó el preparador quien apuntó que su equipo está preparado para el plan A y ahora hay que estar listo para un plan B ante cualquier posible escenario.

El equipo amarillo está empatado a puntos en la tabla con el Balonmano Zamora y se juega ese primer puesto en las dos últimas jornadas. Para Oriol Castellarnau, a nivel competitivo en la fase, va a dar igual ser primero o segundo, pero no tanto a nivel emocional más allá de que su equipo quiere ser campeón: "A nivel emocional tenemos que intentar ser campeones. Tanto nosotros como el club nos merecemos ser campeones, a nivel emocional ser campeones siempre es mejor. A nivel competitivo, cualquiera que llega a la fase es un rival que te puede ganar".

Los sorianos regresan a la competición ante BM Camargo, un partido que afrontan con "mucho respeto", y con el objetivo de sumar dos puntos para mantener el liderato e igualmente y puliendo detalles para la fase. Sobre el rival, el técnico amarillo destacó que es un equipo comienza "con mucha intensidad", y que de inicio hace "muy buenos parciales", situación que tienen que controlar si bien los asturianos pierden esa intensidad a medida que pasan los minutos. De cara al choque el técnico tiene a toda la plantilla disponible si bien hay jugadores con alguna molestia. Oriol no puede contar con Ibu si bien el portero evoluciona bien de su lesión y no se descarta que pueda llegar al play off de ascenso. Su sustituto en la cancha, Álex Fernández, se ha adaptado bien al equipo toda vez que "viene de entrenar con gente muy buena".