El presidente del C.V. Grupo Herce, Alfredo Cabrerizo, encerrado en un avión debido al apagón

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El presidente del C.V. Grupo Herce, Alfredo Cabrerizo, junto a otros tres acompañantes, es uno de los que sufrió uno de los contratiempos en el día de hoy dentro del panorama deportivo como consecuencia del apagón sufrido durante varias horas en la Península.

El directivo del equipo soriano, que se encontraba en Gran Canaria como consecuencia de los dos primeros partidos de la final de la Superliga, se encontraba en el aeropuerto canario a punto de embarcar cuando se produjo el apagón. Como consecuencia de ello, estuvo durante hora y media dentro de un avión antes de que éste pudiera despegar rumbo a Madrid. Dicho apagón pilló al grupo que dirige Alberto Toribio en carretera, rumbo a Soria.

En el plano deportivo, el presidente del C.V. Grupo Herce admitía que la eliminatoria de la lucha por el título está «muy difícil», después del 2-0 cosechado en los dos primeros encuentro. «La cosa está muy difícil pero pedimos el apoyo de la afición. Jugamos en Los Pajaritos y ahí el equipo se transforma. Aunque sea difícil lo tenemos que intentar», expresaba el responsable del club celeste.

Alfredo Cabrerizo señalaba que no había estado mucho en contacto con la plantilla, una plantilla «tocada», anímicamente por los resultados de los dos primeros partidos que iba a salir «a por todas» en Los Pajaritos. Sobre los dos primeros envites celebrados en el Gran Canaria Arena, Cabrerizo reconoce que se habían encontrado con un Guaguas «muy fuerte, cerca de su mejor nivel», quizás el nivel mas alto de toda la temporada. «La sensación es que no les inquietamos. En ciertas facetas no estuvimos bien, no ofrecimos nuestro mejor nivel», relató el mandatario del club soriano.

El C.V. Grupo Herce disputó los dos primeros encuentros de la serie de la lucha por el título ante Guaguas en tierras canarias, dos enfrentamientos en el que el equipo local se mostró intratable en su juego, lo que le permitió ganar los dos encuentros por 3-0 (25-22, 25-20 y 25-22 el primer partido, y 25-16, 25-19 y 25-20 el segundo). Con ese 2-0 en contra, los pupilos de Alberto Toribio intentarán este viernes, a partir de las 20. 00 horas, mantenerse vivos en la lucha por el título y forzar el cuarto partido. El C.V. Grupo Herce abrirá las taquillas de Los Pajaritos el jueves y viernes en horarios sobre los que club informará próximamente tal y como indicó Alfredo Cabrerizo.