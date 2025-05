El Club Badminton Soria logra cuatro medallas en el Campeonato de España Sénior

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los Campeonatos de España Senior de la campaña 2025 concluyeron con un fantástico botín de cuatro medallas de bronce para los jugadores del Club Bádminton Soria-CS24. Con la presencia de seis jugadores de los clubes sorianos, la prueba se disputó durante el viernes, sábado y domingo pasados en el Pabellón Europa de la localidad madrileña de Leganés.

El punto de partida no era muy halagüeño dado que las lesiones en el seno del grupo provocaron varias bajas y produjeron que la preparación de varios de ellos no fuera la ideal. No obstante, el nivel de los sorianos les llevó a conquistar cuatro medallas y con varias opciones más de poder haber subido al pódium en un campeonato de récord tanto de calidad como de cantidad de jugadores con 400 deportistas.

El soriano más destacado fue Santiago Martínez que subió dos veces al pódium para recoger sendas medallas de bronce. La primera de ellas la logró en el doble masculino de su categoría junto a su compañero de club Manuel Acero. Esta medalla tiene especial valor dado que Manuel sufrió una lesión en la rodilla en un Master Nacional del mes de febrero. El soriano acudió con muchas dudas en cuanto a su recuperación pero con la confianza de haber podido entrenar con cierta normalidad en las semanas previas. La experimentada pareja se colgó un nuevo metal, de bronce, cumpliendo los pronósticos que les colocaban como una de las cabezas de serie.

La versatilidad de Santiago Martínez le llevó a conquistar su segundo metal junto a su compañera habitual, Beatriz Martin, extremeña del Club Bádminton Leganés en la modalidad de doble mixto. El partido clave de su trayectoria fue el disputado en octavos de final. Tras un empate a juegos, debieron remontar en el tercero y definitivo para imponerse por 22 a 20 frente a una de las parejas más fuertes del cuadro. En semifinales cayeron frente a los posteriores vencedores disputando una semifinal muy seria.

Víctor Ortega, un clásico de los pódiums de los Campeonatos de España, cumplió con su cita con las medallas, consiguiendo un bronce en la modalidad de individuales. La andadura fue muy dura en una de las categorías con mayor número de jugadores. En el transcurso de la competición debió deshacerse de uno de los cabezas de serie hasta acceder a las semifinales y ceder contra un rival gallego.

La cuarta medalla la obtuvo David Hernansanz, otro clásico de los pódiums en su modalidad fetiche, el doble masculino junto Sebastián López, del Club Bádminton Leganés. Lastrado por las lesiones a lo largo de la temporada acudía a la cita más importante de la temporada con muchas dudas. La experiencia de la pareja se sobrepuso a este hecho para conquistar una nueva medalla en un Campeonato de España.

Además de estas medallas, el número podía haber sido mayor dado que otras tres opciones se quedaron en la ronda previa. Por un parte, Álvaro Sanz, en los dobles masculinos de su categoría se vio apeado de los cuartos de final, junto al vasco Jon Hernández.

Y Víctor Ortega, pudo haber añadido más medallas a su palmarés dado que alcanzó los cuartos de final en las modalidades de dobles junto a Gustavo Hernández y Esther Pereira sin poder materializar en medalla ninguna de estas dos opciones.

Los vencedores tenían además el premio extra de conseguir billete directo al mundial a celebrar en Tailandia en el mes de septiembre. Aunque ningún soriano consiguió la clasificación directa, tienen muchas opciones para ser convocados merced a su buena posición en el ranking nacional con los resultados en este campeonato y en el resto de pruebas a lo largo de la temporada.