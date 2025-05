Revolución en forma de bajas en la rotación inicial del C.V. Grupo Herce

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

La rotación inicial que Alberto Toribio ha dirigido durante la presente temporada sufrirá una profunda reestructuración para el próximo curso. Seis de los siete jugadores de esa rotación inicial, lo más utilizados por el técnico vallisoletano, no seguirán la próxima temporada lo que supone toda una revolución por desmantelamiento. Entre las llegadas, a falta de confirmación oficial, suena con fuerza el regreso de Lucas Lorente tras su experiencia de esta temporada en el voleibol belga.

De esta forma, no seguirán el próximo curso en tierras sorianas los receptores Adrián Olalla y Pepe Villalba, así como el colocador Jaime Arjones, el líbero José Osado, el central Fabián Flores y el opuesto Bruno Cunha. En otras palabras se desmantela el equipo con el que ha trabajado durante el presente curso Alberto Toribio, bajas significativas. Por ejemplo la de los receptores Adrián Olalla, que se despidió del club en sus redes sociales, y Pepe Villalba. El primero por ser soriano y el segundo tras una dilatada trayectoria de seis temporadas en tierras sorianas. Se sentirá igualmente la baja de Bruno Cunha quién, tras dos temporadas en Soria, se ha convertido en uno de los mejores atacantes de la competición.

Falta por saber el futuro de otros integrantes de la plantilla soriana como el central Joan Domenech o Karim Aulisi. El resto de integrantes de la plantilla, Carlos Montero, Tomás Zazo, Alejandro Villalba, Moisés Rodrigo, Rodrigo Jiménez y Bernat Castellá tiene contrato en vigor para la próxima temporada. A ellos hay que añadir el regreso de Luke Belda tras su cesión a Voley Palma.

Ni que que decir tiene que, ante estas bajas, el C.V. Río Duero Grupo Herce ya trabaja en incorporaciones para la próxima temporada. Un de las llegadas que suena con mucha fuerza, a falta de confirmación oficial, es el regreso de un hombre de la casa como es Lucas Lorente. El colocador internacional español podría regresar a Soria para el curso 25-26 tras su experiencia en el Lindemans Aalst de la máxima competición belga.

El C.V. Grupo Herce ve como su rotación inicial de la presente temporada queda desmantelada. Ello obligará al club a realizar un esfuerzo en la incorporación de jugadores que suplan a un grupo que ha ofrecido en las últimas temporadas un gran rendimiento. Con todo, el equipo celeste mantiene en sus filas a su principal aval, un Alberto Toribio que tiene contrato en vigor hasta 2027. El técnico vallisoletano tendrá que volver a hacer magia para exprimir al máximo a plantilla del próximo curso. Ensayo y error, repetición tras repetición en esa búsqueda del máximo rendimiento.

Despedida de Adrián Olalla en redes sociales

El receptor soriano del C.V. Grupo Herce, Adrián Olalla, se despedía del club soriano en su cuenta de Instragram con un emotivo mensaje a la afición y a su ciudad que señalaba lo siguiente:

"Después de 5 años en España, 4 de ellos en el Río Duero y 1 de ellos de por medio en el Guaguas, toca despedirse de esta etapa. Me encuentro escribiendo este último post como jugador del Río Duero con lágrimas en los ojos. No es fácil pero intentaré expresar que siento aquí, en el club que me vio crecer y madurar".

"A diferencia de lo que se cree, esto ha sido mucho más que entrenamientos y partidos. Aquí está mi casa, mi familia, y el lugar donde he crecido no solo como jugador, sino también como persona. Me llevo momentos increíbles: victorias que me hacen emocionar solo con recordarlas y derrotas que siguen doliendo en el fondo del corazón, pero también reuniones y gente increíbles en todos los sentidos".

"Con los grupos que he compartido el camino, nada más que dar las gracias. Entrenamientos, viajes, risas, lloros, en fin…. Algunos de ellos se han convertido en hermanos, creando un vínculo inseparable. También entrenadores y cuerpo técnico que confiaron en mí desde el primer día, y una afición que siempre estuvo ahí. Gracias a todos de corazón. Queda dar las gracias a mi familia y amigos cercanos que siempre me han apoyado y me han guiado en este camino".

"Algo diferente esta vez, debido a la persona que ha aparecido este año y espero no se vaya nunca. Quien me alegra cada día y me motiva a ser mejor. Gracias por tener esa fe ciega en mi que me hace seguir para delante pase lo que pase. Gracias por hacer lo imposible para vernos a pesar de la dificultad, y también por aguantarme cuando me ponía más tontito. Esto no habría sido lo mismo sin ti. Te amo♥️".

"Ahora es momento de mirar al futuro. Pronto compartiré cuál será mi próximo destino, donde arrancaré una nueva etapa con la misma ilusión, entrega y amor por la pelota de siempre. Mi objetivo será dejar en lo más alto el nombre de esta ciudad. Me voy con una sola espina: pese al orgullo que siento por las medallas de plata que hemos logrado no pude levantar un trofeo en Los Pajaritos. Aun así, tengo la certeza de que, si Dios quiere, algún día lo haré con el club de mi tierra. Así que… ¡esto no es un adiós, es un hasta pronto!

Pd. Lo siento si no he conseguido meter a todo el mundo en un post, os quiero a todos♥️".