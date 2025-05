El Balonmano Soria comienza su aventura para regresar a la División Honor Plata

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Llegó la hora de la verdad para el Balonmano Soria en su objetivo de regresar a la División Honor Plata cuatro años después. La cita será en la localidad manchega de Bolaños de Calatrava y los sorianos arrancarán la fase de ascenso ante el conjunto anfitrión del BM Bolaños, un partido que comenzará este viernes a partir de las 19.00 horas. Los otros escollos que tiene el BM Soria serán Anaitasuna y La Roca en un fin de semana que se presenta apasionante.

Los de Oriol Castellarnau saben que es primordial comenzar la fase de ascenso con una victoria y para ello buscarán superar a los locales del BM Bolaños. Un triunfo daría a las un BM Soria que el sábado se verá las caras contra Anaitasuna desde las 21.00 horas. Ya el domingo jugará su tercer y último compromiso contra los catalanes de La Roca a partir de las 10.30 horas.

La expedición soriana partirá rumbo a Ciudad Real a primera hora de la mañana de este viernes con la mente puesta en el choque de la tarde ante BM Bolaños, un equipo que fue segundo del Grupo E. Sobre los anfitriones, Castellarnau indicaba: «Es un conjunto de gente veterana, ya sabe a qué juega. Es verdad que no van a salirse mucho del guión, saben perfectamente lo que tienen, nosotros también, ellos enseñan lo que tienen y lo hacen muy bien, lo dominan muchísimo. Creo que no van a hacer nada que no esperamos pero sí que es verdad que lo hacen muy bien y cómo tengan el día y como les dejemos hacer lo que ellos dominan allí son muy peligrosos. A parte están en casa, creo que es un equipo muy sentimental, tienen jugadores que sienten mucho el club, que son de casa, van a enganchar a la afición y ahí tenemos que saber bien a qué estamos jugando, intentar llevar el partido donde nosotros queremos sabiendo que va a ser importante que podemos tener le partido controlado y ellos pueden en cualquier momento llevarnos a su terreno. Es muy importante aguantar la atención y saber cómo está el partido, no ya en balonmano, si no a nivel de correr. Su defensa es muy agresiva, se cierran mucho, hay que valorar el balón, no se pueden regalar pases porque ellos ofrecen muchos pases, se cierra muy bien, están muy bien trabajados y son bastante duros en el uno para uno. Es importante la paciencia en ataque».

Los amarillos continuarán la fase el sábado ante el filial de Anaitasuna, equipo que finalizó líder en el Grupo C. Al respecto, el técnico indicó que será un partido «totalmente diferente». «Son jugadores que tienen mucho talento, sobre todo su siete inicial. Es verdad que es gente joven, es verdad que tenemos que tirar un poco de veteranía, que se puede ganar también con la cabeza y tener paciencia».

El BM Soria terminará la fase ante BM La Roca. Sobre equipo catalán, segundo en el Grupo D, el preparador de los sorianos expresaba: «La Roca es un muy completo, llevan tres ó cuatro fases seguidas, ha demostrado que saben jugar estos partidos. El grupo catalán es muy igualado y creo que en todo momento van a estar en el partido. Es un equipo del que es muy difícil desengancharte porque ellos también corren, atacan, tiene una defensa, sobre todo un bloque central muy duro y muy intenso, son muy completos. Hacen muchas cosas bien y ahí que intentar minimizar sus fortalezas».

El BM Soria lograba en junio de 2021 su ascenso a Honor Plata en una fase disputada en Lanzarote. Los sorianos sumaban un empate en el último encuentro ante Lanzarote que le daba el salto de categoría. En la jornada inaugural, los sorianos se enfrentaban al Agustinos de Alicante al que superaron por 23 goles a 25. El sábado empataba a 22 ante el Hierros Servando Eibar para llegar a decisiva jornada del domingo en la que se veía las cartas contra los locales del Lanzarote. El empate a 25 goles dio el histórico ascenso del un BM Soria que ahora quiere repetir experiencia.