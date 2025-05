Calle: "El Getafe B nos desbordó en todo, fue un ejercicio de sufrimiento"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Aitor Calle se mostraba contento con la clasificación del C.D. Numancia para la final del play off de ascenso, aunque no tanto con el juego del equipo ante un Getafe B que consideró que «fue mejor en todas las facetas del juego». El entrenador numantino no puso paños calientes al rendimiento de los suyos y en su comparecencia de prensa reconocía que el billete para la siguiente eliminatoria fue un «ejercicio de sufrimiento». Un 0-1 que no tiene consecuencias gracias al 0-2 logrado hace una semana en la ida en el feudo del conjunto getafense.

«El pitido final fue un alivio». Así de claro y así de contundente se expresaba Calle ante los medios de comunicación para analizar el partido ante el filial azulón. El míster rojillo no escondía que el Getafe B les había «sorprendido» por el «alto rendimiento ofrecido desde el minuto uno hasta el final. Han sido mejores en todas las facetas del juego y la verdad es que ha sido un sufrimiento».

Calle continuaba valorando el encuentro ante los madrileños e indicaba que «estoy contento con el resultado pero no con el juego del equipo». El de Los Rábanos insistía en el alto nivel del rival y aseguraba que «han sido un vendaval desde el principio hasta el final. Nos han desbordado en todo y hemos tenido que hacer un auténtico ejercicio de sufrimiento». El preparador rojillo espera que esta agonía «sirva de aprendizaje para el futuro. Tiene que ser un toque de atención para todos y también para mí como entrenador porque lo más normal hubiera sido perder por más goles. He felicitado a los jugadores del Getafe B porque han hecho un gran partido».

Calle reconocía que el planteamiento ideado por él y su cuerpo técnico no había tenido resultados en la práctica. «Planteamos el partido para marcar un gol y ponernos por delante en el marcador. El planteamiento que hicimos no apareció por ningún lado. Lo que percibo es que cuando hay cierta presión el equipo se atenaza». Al técnico se le preguntó por la preferencia para la final entre Teruel, Torrent y Estepona: «Sólo pienso en dar nuestro mejor versión en los próximos partidos. Lo que está claro es que un ascenso no se logran su sufrir».