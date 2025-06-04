La revolución femenina del Camaretas: el grupo dispar que representa el avance del fútbol femenino

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Con tan solo dos años de creación y, muchos cambios en el reglamento, jugadoras de diferentes edades pero el mismo sentir, el fútbol, logran ganar la Liga Provincial y la Copa Diputación con el Golmayo Camaretas.

Las jugadoras tienen desde los 14 años hasta los 34. Estudiantes y trabajadoras de diferentes generaciones pero de igual sentimiento hacia el fútbol. Son muchas historias que han hecho crear otra aún más grande, el doblete de esta temporada pero, lo más importante, como dicen ellas, fomentar y disfrutar del fútbol femenino.

Danna, la más pequeña, comenta: "Al principio nos daba reparo jugar con mayores pero, después vimos que nos cuidaban, que aprendíamos de ellas y que nos divertíamos de igual manera entrenando. La verdad que ahora creo que es la mejor opción para nosotras".

Una de las intermedias, Noelia, ha jugado en Soria y luego se fue a estudiar, expone que ha notado un cambio del antes y después en la provincia: "Antes había menos nivel, menos apoyo y menos opciones. Tuve mis dudas de volver a Soria pero, en cuanto vi el objetivo del Camaretas, no lo dudé".

La más veterana, María, disfruta del boom del fútbol femenino porque ahora las niñas pueden tener referentes, jugar a cualquier edad y hacer lo que les gusta. Ella, que tuvo que irse fuera para poder seguir jugando al fútbol, lo tiene claro "hay que seguir fomentando el fútbol femenino y darle visibilidad para ello".

El entrenador balaguero, Alfonso Peral, dice que "hay C.D. Golmayo Camaretas Femenino para rato" puesto que la unión de las jugadoras y el trabajo del club hacen tener unas expectativas muy buenas para consolidar este proyecto y ser un referente en la provincia.