El bádminton soriano se deja seducir por el Campeonato del Mundo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La ciudad de Cáceres acogió por primera vez una prueba del circuito nacional senior de bádminton celebrando durante el fin de semana el último Top Máster previo a los meses veraniegos. Un total de cinco sorianos han estirado la temporada deportiva para competir en Cáceres regresando todos ellos con medallas y destacando el burgense Sergio Latorre, de la AD89, con dos subcampeonatos. Esta prueba era clave para decidir a los jugadores españoles que competirán en el Campeonato del Mundo que tiene lugar en Tailandia, una cita donde podría haber representantes provinciales.

Las previsiones iniciales de Sergio no preveían estos resultados dado que competía con compañeros que no son habituales, su paisano David Hernansanz y la jugadora del Club Bádminton Leganés, Silvia Rueda. Disputando las dos modalidades de doble de su categoría, se hizo con la plata en doble masculino y mixto. En la final de este último cuadro, que cerraba la competición, y pese a no formar pareja habitualmente cedieron por tres sets antes los principales favoritos.

Los otros jugadores desplazados eran del Club Bádminton Soria-CS24, inscritos en las tres modalidades. Con esta ambición, tuvieron que disputar más de diez partidos, que con el calor que acaecía, limitó su rendimiento en rondas finales. David Hernansanz, además del subcampeonato, se hizo con dos medallas de bronce en su individual y en el doble mixto junto a la jugadora de origen ruso, Elena Krasheninnikova.

El otro subcampeonato del fin de semana vino por parte de la pareja soriana formada por Manuel Acero y Santiago Martínez. La presencia de jugadores de la provincia en la final estaba asegurada porque estos vencieron a su compañero de club, José Carlos Pérez en semifinales. Formando pareja con el valenciano Julio Martín, la semifinal fue muy igualada con un definitivo tercer set resuelto por 21-19. Completaron los metales los bronces de los individuales de Santiago Martínez y José Carlos Pérez y el doble mixto de Manuel Acero quien vuelve de tierras extremeñas con buenas sensaciones tras la grave lesión de mitad de temporada.

Tras la publicación del ranking con los resultados de este fin de semana, la dirección técnica de la Federación Española hará pública la convocatoria de los jugadores que representarán a España en el próximo Campeonato del Mundo de Tailandia y que, probablemente cuente, con varios jugadores sorianos.

Además, el fin de semana, concretamente el sábado, contaba con una prueba para la cantera soriana en la capital alavesa. Como sus compañeros más veteranos, los jóvenes del club cumplieron su participación con creces logrando dos oros, una plata y tres medallas de bronce.

La cantera soriana compitió en Vitoria.HDS

Daniel Marín, en la categoría sub15 se hizo con dos metales en las modalidades de individual y de doble masculino. Junto a Álvaro Gómez, completaron una fantástica competición contando sus partidos por victorias logrando su segundo título de la temporada. Daniel Marín, además, se haría con una nueva medalla, el subcampeonato en individual.

El otro triunfo lo obtuvo Jimena Ayllón, jugadora en categoría sub15 que comienza a hacer incursiones dentro de las sub17 de cara a preparar ya la próxima temporada. Jimena debió emplearse a fondo en la final para vencerla en tres sets. Hasta las semifinales de este cuadro también accedió Isabel Corchón.

Las féminas completarían el listado de medallas para el Club Bádminton Soria-CS24 con tres medallas de bronce, del doble femenino sub-17 de Isabel Corchón y Carmen Gómez y dentro de la categoría sub-19, el individual de María González y el doble mixto de la propia María con el vitoriano Aritz Vergara.