El Club Gimnasia Duero brilla con 10 podios en el autonómico, las fotos

El Club Gimnasia Duero logró 10 podios en la cita regional.HDS

Publicado por Jon Ánder Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El Club Gimnasia Duero participó el pasado fin de semana en el Campeonato de Castilla y León Promesas de Gimnasia Rítmica, una competición celebrada en el Centro de Usos Múltiples Carlos Sastre de Ávila en la que hubo unas 800 gimnastas de toda la geografía regional y en la que se realizaron 300 ejercicios.

El club soriano acudió a la cita con 60 gimnastas en una competición en la que se compitió en las modalidades individual, conjunto, grupo y dúos para las categorías que van desde prebenjamín hasta absoluta. En este sentido, hay que destacar que el club soriano subió al pódium en todas la pruebas en las que estuvo presente, siendo un ejemplo del buen nivel regional de la gimnasia soriana. Estos fueron los resultados de Club Gimnasia Duero: Dúo Alevín ORO; Conjunto Benjamín ORO; Conjunto Infantil ORO Conjunto Absoluto ORO; Grupo Prebenjamín L ORO; Grupo Prebenjamín C BRONCE; Grupo Benjamín PLATA; Grupo Alevín ORO; Grupo Infantil ORO y Grupo Absoluto PLATA.

"Nos sentimos muy orgullosos del esfuerzo y que han realizado todas las gimnastas del club durante la temporada. El trabajo y la constancia siempre dan resultados", señalan desde el club soriano. Su próxima cita será este domingo día 8 con motivo de la Final de la Liga de Conjuntos Promesas que se celebra en Salamanca.