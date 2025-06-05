El amistoso contra Estudiantes Veteranos, plato fuerte del X aniversario del Club Soria Baloncesto

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El Club Soria Baloncesto celebra su décimo aniversario este viernes y lo hace tras un viaje no exento de dificultades en el que el club no ha parado de crecer. La entidad soriana ha pasado en este tiempo de 4 equipos a 14, conjuntos donde falta algún título autonómico en categoría alevín, infantil y sénior. En total son aproximadamente 240 los jugadores que forman parte de la familia del CSB y a ellos hay que sumar técnicos y preparadores.

“Durante estos diez años hemos crecido a un ritmo que casi nos cuesta mantener y en los que ha habido dificultades. Tuvimos un pequeño bajón durante la pandemia pero el no parar de entrenar nos permitió recuperarnos más rápido cuando pasó la misma. Aquello fue un acierto”, señala Rodrigo Gómez, presidente del CSB.

En este tiempo también ha habido dificultades, algunas de ellas no muy alejadas de las que tienen otros clubes de la provincia. De esta manera no es fácil dotar de estabilidad al equipo técnico (Su director deportivo y entrenador del primer equipo masculino Txus Isabel no sigue la la próxima temporada), e igualmente no es fácil encontrar jugadores para los equipos masculinos y femeninos. “Nuestra relación con la Universidad es muy estrecha porque muchos de nuestros jugadores son estudiantes universitarios”, apunta Rodrigo Gómez.

A esta dificultad hay que sumar la que afecta a otros clubes modestos, encontrar la financiación necesaria para afrontar las temporadas (El presupuesto para este curso ha sido de 200.000 euros”. “Gran parte de nuestro presupuesto se va en transporte. Todos los fines de semana tenemos tres autobuses recorriendo la Comunidad Autónoma. De entre más de 100 clubes de Castilla y León somos el segundo por detrás de los de Ponferrada que más kilómetros realiza. Esto supone un sacrificio enorme para todos los chavales y sus familias”, significa el presidente del Club Soria Baloncesto.

Después de estos diez años de vida, el CSB se mantiene fiel a sus principios fundacionales, aquel que señala que “somos un club de formación con unos equipos sénior que intentamos mejorar”. “Tenemos claro que nunca vamos a hipotecar el club por dar saltos grandes”, afirma Rodrigo Gómez.

Eso no quiere decir que desde el club soriano no tengan objetivos deportivos ambiciosos relacionados con sus equipos séniors. Uno de ellos es dar el salto a Tercera FEB, la cuarta categoría del baloncesto nacional.

Dentro del programa de actividades para este viernes sobresale el partido que los veteranos del Estudiantes madrileño van a jugar contra el equipo del CSB de la Primera División. Este encuentro, con entrada gratuita, está previsto para las 20.00 horas en el Polideportivo San Andrés. Los actos para conmemorar los primeros diez años del CSB se iniciarán a las 17.00 horas, en el Espacio Alameda, con la entrega de distinciones a quienes han colaborado altruistamente con la entidad a lo largo de esta década. A las 18.00 horas arrancará un clínic para entrenadores, a cargo de Juanjo Nieto, del cuerpo técnico del San Pablo de Burgos. Y todo concluirá, a partir de las 22.00 horas en El Descanso del Sanan, con una fiesta -para socios, jugadores y aficionados- animada por el DJ Luis Aguirre.

Cartel de los actos conmemorativos del X Aniversario del Club Soria Baloncesto que se celebra el próximo 6 de junio.HDS

Estudiantes es uno de los clubes con mayor solera del baloncesto español y su primer equipo se encuentra ahora mismo luchando por regresar a la Liga ACB. El club madrileño vivió algunos de sus mejores momentos en la década de los noventa, cuando ganó la Copa del Rey hasta en dos ocasiones. Algunos de los protagonistas de aquellos éxitos (Gonzalo Martínez, Pedro Robles, César Arranz…) se vestirán de nuevo de corto a las órdenes de Nacho Azofra, el jugador más carismático de la historia del Estudiantes, quien está muy vinculado a Soria, donde desarrolla desde hace una década un campus de baloncesto y aventura. Enfrente estará el Club Soria Baloncesto, que ha firmado su temporada con más victorias en la Primera División y ha llegado a disputar la Copa de Castilla y León.

El 15 de junio de 2015 se firmaron los estatutos del Club Soria Baloncesto, en el que su primera junta directiva la comandaba Antonio Castilla, al que sustituyó, en julio de 2020, el ahora presidente, Rodrigo Gómez. El CSB ha contado las siete últimas temporadas con un equipo en la Primera División Masculina, en 2021 apostó con fuerza por el conjunto de la Primera División Femenina, disponía esta temporada de once escuadras federadas de las categorías inferiores -entre alevín y júnior-, ha logrado que hasta cinco de sus jugadores fueran convocados por la Federación de Castilla y León para participar en los diferentes Campeonatos de España infantiles y alevines y ha acogido la Copa de Castilla y León de la Primera División en dos ocasiones y la de la categoría infantil en 2024.