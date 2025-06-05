EsRadio pone el cierre a su programación deportiva de la temporada en compañía de patrocinadores e instituciones

Florencio Carrera, Raúl Alonso, Yolanda de Gregorio, Goyo García y Benito Serrano en el acto celebrado por esRadio en el Restaurante Mena.S.I.

EsRadio Soria celebró un vino español el miércoles para despedir la programación deportiva de la temporada y lo hizo en compañía de colaboradores, patrocinadores e instituciones. El acto tuvo lugar a partir de las 20.00 horas en el Restaurante Mena de Óscar García.

En el ágape estuvieron presentes el director general de esRadio Castilla y León, Florencio Carrera; la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Yolanda de Gregorio; el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano; y el concejal de Industria y Empleo del Ayuntamiento de Soria, Goyo García. El maestro de ceremonias fue Raúl Alonso, periodista de esRadio Soria, quien también estuvo acompañado por Silvia Iglesias como responsable del Departamento Comercial de la emisora.

EsRadio Soria ha tenido esta temporada a las retransmisiones de los partidos del C.D. Numancia su plato estrella de su programación deportiva.