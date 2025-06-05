Alrededor de 170 jugadoras participarán en el VI Torneo Soria Futsal Fem

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Torneo Soria Futsal Fem celebrará su sexta edición el 18,19 y 20 de julio en el Polideportivo San Andrés en colaboración con el Ayuntamiento de Soria, una cita que se ha asentado en el programa deportivo estival de la capital.

En la edición de este año alrededor de 170 jugadoras de diferentes lugares de España (Castellón, País Vasco, Castilla y León, Madrid, entre otros) se reunirán en el recinto soriano después de que la organización, debido a las solicitudes recogidas, haya ampliado de 10 a 12 el número de equipos participantes. Cabe recordar que este fue el primer torneo exclusivamente femenino que se creó en la provincia, en el 2019.

Sus creadoras (María Uriel, Milena Cruz y Raquel Rioja) no esconden sus satisfacción por el recibimiento que, año tras año, tienen. "Que en esta edición venga un equipo de Castellón significa que este torneo es especial porque son muchos kilómetros los que nos separan” señala María.

Por otra parte, los equipos les insisten en aumentar esa cantidad de inscripciones pero, no es viable ya que se necesitaría de un staff más amplio y, por ahora, no lo tienen, indica Milena. Acorde a esto, Raquel añade “a pesar del número tan alto de participantes, es un torneo familiar ya que realizamos actividades fuera de la pista, perdería su esencia. Sería crear otra versión que, en un futuro, no descartamos”. Con el torneo de Soria Futsal Fem colaboran, además del Ayuntamiento de Soria, empresas como Gestión de Residuos Soria o Castilla Termal Burgo de Osma, entre otros.