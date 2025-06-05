El San José abre el plazo para la inscripción de jugadores

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. San José ha abierto el plazo de inscripción de jugadores para la próxima temporada, inscripciones que se realizan de 18.00 a 21.00 horas en las oficinas que la entidad tiene en pabellón del San Andrés.

Para organizar mejor la inscripción de esos jugadores, el club soriano ha establecido dos ventanas. De esta manera, del 3 al 13 de junio las oficinas estarán abiertas para la inscripción de jugadores y jugadoras que ya pertenecen a la entidad. Para nuevas incorporaciones estarán abiertas del 13 al 20 de junio.