El Club de Pelota Golmayo logra seis pódium en el Regional de Edad

Los jóvenes integrantes del C.P. Golmayo en la competición de Pedrajas de San Esteban.CLUB PELOTA GOLMAYO

La localidad de Pedrajas de San Esteban acogió el pasado fin de semana el Campeonato de Castilla y León de Pelota a Mano en Edad Escolar, una competición en el que el Club de Pelota Golmayo logró seis pódiums en esas categorías inferiores. Además, Adrián Postigo recibía el galardón al mejor jugador de la temporada regular.

El Campeonato de Castilla y León se ha venido desarrollando desde el mes de octubre y han participado un total de 124 jugadores y jugadoras de ocho clubes de Castilla y León. Para las finales del pasado fin de semana, se clasificaban los cuatro mejores jugadores o jugadoras del Campeonato, según ranking.

En Categoría Benjamín, la final se decantó para Daniel Hernández (Jaime Oñate) y Oier Castro (CP. Golmayo) que se impusieron a Renée Castillo (Jaime Oñate) y Samuel Fernández (El Pájaro).

En Categoría Alevín, la final fue para los sorianos Ignacio Eguren y Aimar Lafuente que ganaron por dos juegos a uno a Mateo Gómez (Jaime Oñate) y a Adrián Postigo (Golmayo).

En Categoría Infantil con pelota goxua, la victoria fue para Raúl Peque (Jaime Oñate) y Alberto Núñez (CP.Golmayo) al vencer a la pareja formada por Micaela Castillo (Jaime Oñate) y Ander Prieto (San Cristóbal).

En Categoría Infantil con pelota mixta, Miriam Fernández (Jaime Oñate) y Ángel Gábarri (Paladín) ganaron a Raquel Peque (Jaime Oñate) y Alberto Postigo (Golmayo).

En Categoría Cadete con pelota dura, Kevin (El Pájaro) y Sergio ( San Cristóbal) se llevaron la victoria tras dos apasionantes juegos muy disputados frente a Simón Valero (CP.Golmayo) e Ismael (El Pájaro).

Previamente a la entrega de trofeos a los campeones y subcampeones regionales, se premió a los primeros clasificados del ranking regional de cada una de las categorías de la temporada 2024-2025. Del Club Pelota Golmayo, recogió su trofeo acreditativo de mejor jugador de la temporada regular Adrián Postigo.