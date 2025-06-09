Los púgiles sorianos dejan buenas sensaciones en Zaragoza

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Este pasado fin de semana tres púgiles del Club Boxeo Numancia se desplazaron hasta Zaragoza, concretamente en el conocido barrio de Las Casetas, donde tuvieron lugar diferentes combates de boxeo en distintas categorías. Soria estuvo representada por Leandro, Alejandro y Caleb.

Leandro Azevedo participó en la categoría 64 kg junior. El boxeador mantuvo en todo momento el tipo en un combate muy ajustado. Finalmente, en una decisión de los colegiados, el ganador fue el púgil local, Juan Manuel García, si bien podía haber ganado cualquiera de los dos.

El segundo combate fue para Alejandro Rodríguez, quien en 84 kg joven se enfrentó a Jeremy Llamuca. El soriano estuvo por delante en todo momento, soltando buenos puños y ganando en todo momento a su oponente, si bien, las altas temperaturas del pabellón, sumado al cansancio en la combinación de golpes, provocó que su entrenador, Reda, tuviera que parar el combate en el segundo asalto. Mala suerte.

En el tercero y último, Caleb Recuero se midió a Maikel de la Rosa en categoría 86 kg élite. Sin oposición alguna, Caleb concluyó por la vía rápida en el primer asalto. Una tarde de boxeo que sirvió para seguir sumando y aprendiendo por parte de los púgiles de Soria, quienes, en todo momento, estuvieron apoyados por el veterano boxeador y míster del club soriano Reda Brahmi Azouir.