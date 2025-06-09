C.D. Patín Soria en el Campeonato de Castilla y León: resultados y fotos

Publicado por Heraldo Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Patín Soria es uno de los principales clubs que practican el patinaje artístico en Soria y el pasado fin de semana participó en el Campeonato de Castilla y León de Patinaje Artístico celebrado en Boecillo, una cita en la que logró tres primeros puestos. Como consecuencia de ello dos de sus patinadoras, consiguieron el billete directo para los respectivos Campeonatos de España de su categoría.

De esta forma, Celia Llorente San Juan, como campeona regional en categoría juvenil acudirá del 3 al 5 de julio al Nacional que se celebra en Bilbao mientras que en el campeonato de España Alevín (del 9 al 11 de octubre en San Vicent de Montalt, Barcelona), estará presente Clara Álvaro como vencedora de la categoría alevín. Por lo demás el otro primer puesto cosechado por el club soriano en el Regional lo firmó Claudia Gil en categoría benjamín.

Los resultados completos de los representantes del Club Patín Soria fueron los siguientes:

Benjamin femenino:

Claudia Gil 1a clasificada 🥇

Ariadna Arranz 2a clasificada 🥈

Lucía Aller 3a clasificada 🥉

Vega García 4a clasificada

Aitana Arranz 5a clasificada

Sofía Martínez 6a clasificada

Alevín femenino:

Clara Alvaro 1a clasificada 🥇

Valeria Sanz Isla 3a clasificada 🥉

Mónica Martínez 7a clasificada

Adriana Arévalo 8a clasificada

Infantil:

Carlota Soria 4a clasificada

Sofía Garijo 5a clasificada

Alejandra Martínez 7a clasificada

Cadete femenino:

Valeria del campo 2a clasificada

Mara Llorente 4a clasificada

Juvenil femenino:

Celia Llorente 1a clasificada 🥇