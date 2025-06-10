La XIX Marcha Cicloturista Uxama vuelve a sus orígenes con doble subida al Alto de la Galiana

Publicado por Sandra Guijarro El Burgo de Osma Creado: Actualizado:

El próximo 13 de julio, El Burgo de Osma acogerá la XIX Marcha Cicloturista UXAMA, una de las pruebas más esperadas por los amantes del cicloturismo. Organizada por el Club Ciclista Uxama, esta edición promete emociones fuertes con un recorrido exigente y la vuelta a sus orígenes con dos ascensiones al Alto de la Galiana.

La prueba arrancará a las 9.00 horas desde la Plaza Mayor y se extenderá hasta las 14.00 horas, finalizando en el Hotel Spa Río Ucero. Con un recorrido exigente de 110,5 kilómetros y un desnivel positivo de aproximadamente 1200 metros, los participantes recorrerán localidades emblemáticas como Ucero, Vadillo, San Leonardo de Yagüe y Santa María de las Hoyas. Este año, la marcha regresa a sus raíces con dos ascensiones al Alto de la Galiana, un reto que pondrá a prueba la resistencia de los ciclistas.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de julio a través del portal Rock The Sport. La tarifa será de 15 euros hasta el 5 de julio a las 23:59 horas y de 20 euros hasta el cierre de inscripciones el 12 de julio a las 14:00 horas.

Podrán participar ciclistas mayores de 16 años, mientras que los menores de 18 años deberán presentar una autorización firmada por un tutor legal el día del evento. Para más información y documentos necesarios, los interesados pueden consultar la página del evento en Rock The Sport.