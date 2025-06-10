Javier Cacho, primero en el ranking nacional de tiro con arco con sólo 14 años de edad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El tiro con arco soriano está de enhorabuena ya que Javier Cacho es primero en el ranking nacional tras la prueba del pasado fin de semana que se celebraba en Segovia. Con tan sólo 14 años de edad, el integrante del Club Alto Real fue el mejor en la modalidad de arco tradicional para confirmar que, a pesar de su juventud, es ya una realidad. De tierras segovianas Soria se traía otra medalla gracias a la tercera posición lograda por Raquel Frías.

La progresión de Javier Cacho está siendo extraordinaria ya que apenas lleva dos años formando parte del Club Alto Real. El pasado mes de mayo se alzaba con el título de campeón de Castilla y León en un campeonato que tenía lugar en la localidad palentina de Aguilar de Campoo. Ahora es primero en el ranking nacional para confirmar que es el mejor exponente de este deporte en la modalidad de arco tradicional.

Raquel Frías también se proclamaba campeona de Castilla y León el pasado mes de mayo y en Segovia se alzaba con una brillante medalla de bronce en el campeonato de España. Frías era tercera en la modalidad de arco desnudo.

Raquel Frías a la derecha de la imagen como tercera clasificada en el Nacional.HDS

El Club Alto Real está integrado por un total de 140 arqueros que hacen que sea el segundo club más numeroso de Castilla y León. Los sorianos continuarán con la temporada el próximo fin de semana en Ávila con la disputa de la competición al aire libre del Campeonato de Castilla y León. Hasta la capital abulense se desplazarán Javier Cacho y Raquel Frías, además de Ricardo García.