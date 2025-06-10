Iván Romeo supera a Van der Poel para ganar la etapa de la Dauphiné y colocarse líder

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un emocionante día de carrera hacia Charantonnay vio a Iván Romeo, ciclista vallisoletano de ascendencia soriana (Movistar), aprovechar al máximo su talento emergente para conseguir la victoria en la tercera etapa del Critérium du Dauphiné y al mismo tiempo vestirse con el jersey amarillo de líder.

Romeo, de 21 años, se escapó junto con Mathieu van der Poel y Florian Lipowitz y nunca miró atrás, llevándose finalmente la etapa, pero también el maillot amarillo y azul. Ya ganador en la zona durante el Tour de l'Avenir 2023, disfrutará de una jornada especial el miércoles. De Charmes-sur-Rhône a Saint-Péray (17,4 km), todo girará en torno a los rodadores más potentes y a los contendientes de la general, con una contrarreloj individual muy esperada. Y Romeo también es un experto en la materia ya que hay que recordar que es actual Campeón del Mundo UCI CRIT Sub-23!

Romeo sellaba su segunda victoria profesional. Y lo hacía en una etapa exigente, a 5 kilómetros de meta y en una fuga con un grupo de competidores de la talla de Van der Poel. El pucelano se mostró muy contento tras dar esta gran alegría a su equipo, Movistar, y a todo aficionado del ciclismo en España. «Esta victoria significa todo. Es toda una vida para esto. Lo habíamos planeado desde principio de semana y el plan ha salido perfecto. Cuando hacemos un trabajo así sabe aún mejor la victoria». Unas declaraciones recogidas en el Diario de Valladolid.