Ciclismo
Iván Romeo supera a Van der Poel para ganar la etapa de la Dauphiné y colocarse líder
El ciclista de ascendencia soriana se mostraba muy satisfecho con la victoria en tierras francesas: «Esta victoria significa todo. Es toda una vida para esto"
Un emocionante día de carrera hacia Charantonnay vio a Iván Romeo, ciclista vallisoletano de ascendencia soriana (Movistar), aprovechar al máximo su talento emergente para conseguir la victoria en la tercera etapa del Critérium du Dauphiné y al mismo tiempo vestirse con el jersey amarillo de líder.
Romeo, de 21 años, se escapó junto con Mathieu van der Poel y Florian Lipowitz y nunca miró atrás, llevándose finalmente la etapa, pero también el maillot amarillo y azul. Ya ganador en la zona durante el Tour de l'Avenir 2023, disfrutará de una jornada especial el miércoles. De Charmes-sur-Rhône a Saint-Péray (17,4 km), todo girará en torno a los rodadores más potentes y a los contendientes de la general, con una contrarreloj individual muy esperada. Y Romeo también es un experto en la materia ya que hay que recordar que es actual Campeón del Mundo UCI CRIT Sub-23!
Romeo sellaba su segunda victoria profesional. Y lo hacía en una etapa exigente, a 5 kilómetros de meta y en una fuga con un grupo de competidores de la talla de Van der Poel. El pucelano se mostró muy contento tras dar esta gran alegría a su equipo, Movistar, y a todo aficionado del ciclismo en España. «Esta victoria significa todo. Es toda una vida para esto. Lo habíamos planeado desde principio de semana y el plan ha salido perfecto. Cuando hacemos un trabajo así sabe aún mejor la victoria». Unas declaraciones recogidas en el Diario de Valladolid.
Deportes
Iván Romeo, de ascendencia soriana, gana la tercera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana
Heraldo-Diario de Soria
Deportes
Iván Romeo, con ascendencia soriana, campeón del mundo Sub-23 en contrarreloj
Heraldo-Diario de Soria