Fran Valero continúa al frente del C.D. Calasanz

El C.D. Calasanz ha anunciado la continuidad en el banquillo del equipo de Regional Aficionados de Fran Valero de cara a la temporada 25-26. El preparador tendrá como mano derecha en el banquillo a Héctor Catalina 'Gere', quien aportará su granito de experiencia como jugador y técnico.

El C.D. Calasanz terminó la pasada temporada en la quinta posición de la Regional Aficionados de Castilla y León con 51 puntos, los mismos que el C.D. San José. Fue una temporada redonda si se tiene en cuenta que el objetivo primordial del equipo era mantener la categoría pero estuvo luchando hasta las últimas jornadas por colarse en puestos de play off.