San Esteban de Gormaz acoge la primera regata del Campeonato Regional de Edad de piragüismo

Publicado por Sandra Guijarro El Burgo de Osma Creado: Actualizado:

San Esteban de Gormaz será este domingo 15 de junio el escenario de la primera regata del XXIX Campeonato Regional de Edad de piragüismo, una cita clave en el calendario autonómico que reunirá a deportistas de categorías base procedentes de distintos clubes de Castilla y León. La competición es además puntuable para el XXIII Campeonato de Piragüismo 'Liga Nos Impulsa', impulsado por la Junta de Castilla y León.

La competición arrancará a las 11.00 horas en el tramo del río Duero a su paso por la localidad, un entorno natural ideal para este tipo de pruebas y con una larga tradición en la práctica del piragüismo. Las categorías convocadas son cadete, infantil, alevín, benjamín y prebenjamín, tanto en embarcaciones individuales (K1 y C1) como en dobles, y los resultados servirán para la clasificación general del campeonato regional.

Además de ser una oportunidad para medir el nivel competitivo de los clubes, la regata tiene un importante componente formativo, ya que permite a los jóvenes palistas adquirir experiencia en competición y fomentar valores como el compañerismo, la superación y el respeto por el entorno natural.

El evento, organizado por la Federación de Piragüismo de Castilla y León con la colaboración del Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, está abierto al público y se espera que atraiga a numerosos aficionados, familiares y vecinos, que podrán disfrutar del espectáculo desde las orillas del Duero.