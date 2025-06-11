El C.D. Golmayo Camaretas Femenino repasa su "impresionante" temporada

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Abel Ruiz de Arbulo, coordinador de los clubes convenidos del Deportivo Alavés, lo tiene claro: “Es un orgullo cerrar esta temporada histórica, proclamándonos campeonas de liga y copa, desde la humildad”. Estos títulos son el reflejo del trabajo constante, la entrega y la unidad de un grupo de jugadoras, cuerpo técnico y directiva que ha creído siempre en un proyecto basado en el esfuerzo diario y en el respeto por el deporte, en tan solo dos años de creación.

Ha sido una temporada en la que, con trabajo silencioso y compromiso, han logrado mantener un alto nivel competitivo. Los resultados hablan por sí solos, pero detrás de cada victoria hay horas de entrenamiento, sacrificio y una mentalidad de grupo que siempre ha primado lo colectivo sobre lo individual. Esa ha sido, y seguirá siendo, su manera de trabajar, como indica Silvia Villar, capitana balaguera.

A raíz del buen rendimiento del equipo y de las acciones del club a favor del fútbol femenino, han notado con gratitud el creciente interés de jugadoras que desean formar parte de este proyecto. Para la entidad, como indica Ruiz de Arbulo, es un motivo de orgullo que su forma de entender el deporte sea una referencia para otras deportistas, y seguirán trabajando con la misma humildad para que este equipo siga siendo un lugar donde crecer tanto en lo futbolístico como en lo humano.

El C.D. Golmayo Camaretas Femenino también quiere destacar y agradecer el trato siempre respetuoso y deportivo que ha recibido por parte del resto de clubes a lo largo de la temporada. La buena relación con otros equipos ha sido fundamental para que esta liga se haya vivido con la deportividad que merece.

Su entrenador, Alfonso Peral, comenta: “finalizamos esta temporada agradecidas y con los pies en la tierra, sabiendo que lo más importante no son los títulos, sino el camino recorrido y la forma en que lo hemos transitado. Seguiremos trabajando con la misma humildad, ilusión y respeto por el fútbol femenino”.