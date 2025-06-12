El Laguna Negra tiene opciones de ganar la Liga autonómica senior

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Este domingo 15 los sorianos del Laguna Negra se enfrentarán a las 12:30 horas al C.P. Burgos “B” donde esperan poder alzarse con el triunfo, para cerrar la participación en el último partido de la Jornada frente al C.D. Vettonia a las 15:30 donde se podría estar jugando el título de vencer ambos equipos en sus primeros enfrentamientos, y siempre y cuando la SD Ponferradina perdiese también con el C.P. Burgos. El pasado sábado el equipo Senior iniciaba la Liga Regional Senior viajando hasta Ponferrada para jugar la primera de las dos sedes en las que consta la competición regional.

La competición esta planteada en modo Liga todos contra todos a una sola vuelta en la que participan 5 equipos: C.P. Burgos “A”, C.P. Burgos “B”, S.D. Ponferradina Hockey, C.D. Vettonia de Ávila y el Laguna Negra H.C..

Entre la federación y los clubs se acordó hacerlo en dos sedes en donde cada equipo disputaba dos encuentros al no haber jornadas disponibles para hacerlo en modo competición normal. Tanto el C.P. Burgos como el Laguna Negra H.C. solicitaron a principios de temporada que se jugase la competición tras finalizar la Liga Norte y que no coincidiese con las Ligas Autonómicas de categorías inferiores al tener jugadores que podrían tener que jugar en el caso de ambos 4 partidos el mismo día, Junior, Juvenil, Sub 23 y Senior.

El C.D. Vettonia participa en la 2ª Autonómica de Madrid donde ha terminado en 2ª posición, mientras que la S.D. Ponferradina disputa la Liga Asturiana, misma categoría que la Liga Norte, donde ha clasificado en sexta posición.

Tras el sorteo de las sedes a finales de marzo se determinó que la primera sede se jugaría en Soria el día 7 de junio mientras que la segunda se haría el 15 de junio en Burgos respetando el 14 que se juegan las Copas Benjamín e Infantil en Soria.

La jornada prevista para jugarse en Soria se tuvo que jugar en Ponferrada tras la decisión del Servicio de Deportes del cierre del Polideportivo del San Andres a las 14:00 horas y la negativa de la S.D. Ponferradina Hockey y del C.D. Vettonia, este al disputar la semifinal de la copa madrileña, de aplazar la sede al domingo 8 obligando al Laguna Negra H.C. a renunciar a su organización y trasladando a Ponferrada la organización de la misma.

Cantera

Este sábado se juegan en el San Andrés las Copas Benjamín e Infantil de Castilla y León de hockey con la presencia de ambos equipos del club soriano.

Comenzaran la competición los más pequeños enfrentándose el C.P. Burgos campeón de la Liga Regular a las 9:30. Los sorianos participan con invitación de la Federación al solo haber 3 equipos en la Liga, este año el Laguna Negra declino participar en esta competición al ser un equipo con muy poco recorrido con muchos jugadores que empezaban.

El vencedor jugara la final a las 17:00 frente al vencedor del partido entre el C.D. Vettonia de Ávila y el Bembibre H.C.. Los perdedores de ambos partidos jugaran por el 3er puesto a las 14:30.

Los infantiles jugaran su semifinal frente a la S.D. Ponferradina a las 13:15 en el caso de vencer jugaran la final a las 18:15 frente al vencedor de la otra semifinal entre el C.P. Burgos y el C.D. Vettonia. En caso de perder lucharan por el 3er puesto a las 15:45.