Cortés y Camarero se quedan a las puertas de la final del Regional de billar a tres bandas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El pasado fin de semana, concretamente los días 14 y 15 de junio, se celebró en Valladolid la fase final de la última prueba regional del circuito de Billar A Tres Bandas de Castilla y León. Entre los veinticuatro finalistas había seis representantes del Círculo Amistad Numancia de Soria y tan sólo Carlos Cortés y Pedro Camarero pudieron llegar hasta semifinales.

Cortés vio truncada su racha de siete pruebas consecutivas venciendo, pero concluye líder del ranking regional. Camarero, gracias a su podio, se ha colocado tercero del circuito tras esta cuarta y última prueba. Entre ellos ha quedado el vallisoletano Salvador Díez, campeón de esta prueba ante el ponferradino Jesús Antón, cuarto en el citado circuito.

Además, Jerónimo Miguel estuvo a punto de dar la sorpresa ante Cortés en el duelo numantino de cuartos de final. Fernando Méndez estuvo a una sola carambola de entrar en dicha fase y se quedó apeado junto a Enrique Bravo y Juan Ignacio Sanz en la fase de grupos del sábado. Todos los partidos de esta fase final y de la fase previa pueden verse en www.youtube.com/@clubbillarvalladolid