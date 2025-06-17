El Club de Golf Soria acaba cuarto en la Liga de Clubes de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club de Golf Soria cerró con una brillante cuarta posición su participación en la Liga de Clubes de Castilla y León 2025, lo que significa su segunda mejor clasificación en las cuatro ediciones disputadas hasta el momento.

Este excelente resultado fue el colofón a una gran temporada de los sorianos, que accedieron a la final como cabezas de serie y mantuvieron esa privilegiada posición tras un intenso fin de semana que tuvo como escenario el campo avilés de Naturávila Golf El Fresnillo.

Allí, el equipo formado por Javier Sainz, Miguel López, Ramsés López y Domingo Berná abrió el fuego el sábado por la mañana con el duelo de cuartos de final frente a La Faisanera, un encuentro que se decantó del lado soriano por 2-1. Con el triunfo, el Club de Golf Soria se aseguraba el acceso a la lucha por el título de 1ª División, una pugna que comenzó con las semifinales frente al Entrepinos I del sábado por la tarde. En este caso, la fortuna no sonrió al equipo soriano, que cedió por un ajustado 2-1 frente al futuro campeón.

La derrota abocó al Club de Golf Soria a disputar el partido por el tercer y cuarto puesto el domingo por la mañana frente a La Galera I, que se anotó el triunfo por 3-0, relegando a los sorianos a la cuarta plaza. El equipo de Entrepinos I se adjudicó el título ante Aldeamayor (3-0)

La cuarta posición final rubrica una gran temporada y es la segunda mejor clasificación histórica del Club de Golf Soria en la Liga de Clubes en las cuatro ediciones celebradas hasta ahora, un registro que data de la primera edición (2022), cuando fue segundo. Posteriormente, el CG Soria fue sexto (2023) y séptimo (2024).

Pueden consultar los resultados de la final de la Liga de Clubes en: https://www.nextcaddy.com/tour/59511