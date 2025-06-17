La Diputación refuerza su compromiso con el Sporting Santo Domingo con 15.000 euros de apoyo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha firmado con el representante del club, Samuel Moreno, un convenio de colaboración mediante el cual la institución provincial destina un total de 15.000 euros para apoyar su participación en competiciones nacionales y continuar fomentando el voleibol por toda la provincia.

Asimismo, a lo largo de la mañana, el equipo alevín masculino del C.D. Sporting Club Voleibol Soria ha sido recibido en el palacio provincial por el diputado de Deportes, Sergio Frías, tras proclamarse campeón de España en su categoría. Los jóvenes deportistas, acompañados por su cuerpo técnico, han compartido con emoción su experiencia de todo el campeonato, y han recibido el reconocimiento institucional y las felicitaciones por un título que refleja el gran trabajo formativo del club.

El C.D. Sporting Club Voleibol Soria es uno de los referentes deportivos de la provincia. Con una trayectoria consolidada y una firme apuesta por el deporte base, más de 250 jugadores y jugadoras forman parte de su estructura. En esta temporada, el club ha estado presente en cuatro campeonatos de Castilla y León y cinco competiciones nacionales, logrando en todas ellas resultados de gran nivel, incluido este reciente título nacional de su equipo alevín.

Además de competir en la Superliga 2 Masculina, el equipo senior mantiene viva la pasión por el voleibol en la ciudad y sirve de ejemplo para las generaciones más jóvenes, que ven en él una oportunidad de crecimiento tanto deportivo como personal.

El convenio firmado con la Diputación no solo refuerza el respaldo institucional al club, sino que también contempla acciones conjuntas de promoción de la provincia. El club lucirá la marca turística “Soria, puro oxígeno” en su equipación, proyectando la imagen de la provincia de Soria en sus desplazamientos por todo el país. También se ofrecerán entradas para escolares y se contará con jugadores y técnicos del club en actividades de promoción del voleibol en el medio rural.