La ICAE de la Guardia Civil visita las instalaciones de la Federación de caza en Castillejo de Robledo

Encuentro ICAE en las instalaciones de la Federación de caza en Castillejo de Robledo.

Representantes de la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE) de la Guardia Civil han visitado las instalaciones de la Real Federación Española de Caza (RFEC) en Castillejo de Robledo (Soria), sede de la Escuela Española de Caza.

Por parte de la RFEC asistieron su presidente, Josep Escandell, el director de la Escuela Española de Caza, Juan Herrera, y el presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi. En representación del ICAE acudieron el coronel jefe Jesús Gálvez y los tenientes coroneles Ángel Rivera, Miguel Ángel Quesada y Lorenzo Delgado.

Durante la jornada, los representantes de la ICAE pudieron conocer en detalle el complejo federativo, que fue puesto a disposición del instituto armado, y mantuvieron un encuentro institucional en el que se exploraron posibles líneas de trabajo conjunto en áreas como la formación, la divulgación y el desarrollo de campañas informativas dirigidas al sector cinegético.

La RFEC valora muy positivamente este encuentro, que fortalece los vínculos de colaboración institucional con la Guardia Civil y abre nuevas oportunidades de cooperación en beneficio de los cazadores y de una práctica cinegética segura y responsable.