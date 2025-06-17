Lista de 45 atletas que competirán con España en el Europeo de equipos de Primera División

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La selección afronta la cita continental más importante del verano, el Campeonato de Europa por Equipos Primera División. España juega en casa y no se ha querido dejar ninguna baza, por lo que el equipo cuenta con un total de 9 medallistas internacionales y 12 plusmarquistas nacionales. Luchará cada puesto en busca de cumplir el sueño de subirse por primera vez al podio europeo en la máxima competición por equipos, y hacerlo a lo grande, en Estadio Vallehermoso, en casa.

En total competirán, 45 atletas (23 hombres y 22 mujeres), que han sido preseleccionados tras cumplir con los criterios establecidos por el seleccionador José Peiró y la Dirección Deportiva de la RFEA.

El Campeonato por Equipos se celebra en Madrid, España, del 26 al 29 de junio, en el Estadio Vallehermoso. Será la primera vez que España acoja esta cita con la denominación y formato actual de competición (anteriormente se disputó en 1996 la Superliga Euroepa) y lo hace con gran ilusión y en busca de firmar su mejor actuación. #EspañaAtletismo, encuadrada en la Primera Divisón, competirá ante los otros 15 mejores países europeos: Alemania, Francia, Finlandia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, , Portugal, República Checa, Suiza, Suecia y Ucrania.

Veremos a un potente equipo encabezado por Ana Peleteiro. La campeona de Europa tanto al aire libre como en pista cubierta y bronce olímpico en Tokio 2021 es, además, la actual plusmarquista nacional de triple salto con 14.87 m. La gallega viene de sumar su novena medalla internacional con el bronce logrado en el Mundial Indoor de Nanjing tras el también bronce europeo indoor semanas en Apeldoorn, consolidando su estatus como una de las grandes figuras del atletismo europeo.

Junto a ella estará Fátima Diame, también doble medallista mundial short track en salto de longitud, con dos bronces consecutivos en Glasgow 2024 y Nanjing 2025. Con una mejor marca de 6.84 m, ha sabido reinventarse tras un importante cambio técnico en su batida y ya ha volado este año hasta los 6.82 m.

En el mediofondo, tendremos dos grandes bazas de #EspañaAtletismo. Por un lado Adrián Ben, campeón de Europa indoor en 800 m en 2023 y actual líder español del año en 1500 m con 3:32.07 que supone su marca personal, una prueba en la que este año ha demostrado una notable evolución. Por otro, en los 800 m, Mohamed Attaoui será uno de los nombres a seguir. Subcampeón de Europa, finalista olímpico con un impresionante quinto puesto en París y récord nacional con 1:42.04 (novena mejor marca mundial de todos los tiempos), llega también con grandes registros este año tanto en 800 m (1:42.90 el jueves pasado en Oslo, la tercera marca española de siempre) como en 1500 m (3:32.63 en Estocolmo).

Enrique Llopis, el subcampeón de Europa en Roma 2024 en 110 m vallas, que además fue cuarto en los Juegos Olímpicos de París, acechó ya la pasada temporada el récord de España de la disciplina que posee Orlando Ortega (13.04) con una gran actuación en el Nacional de La Nucía, donde paró el crono en 13.09. Además, esta temporada short track ya igualó igualmente su récord nacional de 60 m vallas compartido con el propio Orlando (7.48). Ha competido ya al aire libre en cuatro ocasiones con una mejor marca por ahora de 13.27 realizado en Doha.

Marta García, la que representará a #EspañaAtletismo en los 5000 m, también sabe lo que es ganar una medalla europea. Batiendo el récord nacional con unos maravillosos 14:44.04 logró firmar la carrera de su vida hasta el momento para conseguir subirse al tercer cajón del podio en el Europeo de Roma 2024, un podio que también rozó en el pasado europeo indoor de Appeldoorn, donde finalmente fue cuarta.

Otro imprescindible es Thierry Ndikumwenayo, "El Tigre", que ya estuvo presente en la edición anterior de este campeonato en Silesia 2023 ganando además la prueba. El plusmarquista nacional de 5 km ruta y 10000 m, bronce europeo en Roma y noveno en la final olímpica más rápida de la historia (en ambos casos en la prueba de 10000 m), volverá a defender a España en los 5000 m donde posee una excepcional marca de 12:47.67 lograda este jueves pasado en Oslo.

La sensación del invierno y posteriormente los World Athletics Relays, Paula Sevilla, estará en Madrid2025 en los 400 m. En su primer Europeo bajo techo ya se colgó el bronce, igualando el récord nacional de Sandra Myers de 50.99 y sorprendiendo al mundo. Este verano ya ha brillado con 50.92 en Oslo, confirmando su gran progresión que parece no tener fin.

También brilló en su debut internacional con #EspañaAtletismo Lester Lescay, que se llevó el bronce en el Europeo Indoor de Apeldoorn en longitud. Con una marca personal de 8.35 m, llega a Madrid con la ambición de sumar los máximos puntos para el equipo. En los inicios de la temporada estival ya ha saltado 8.17 m en Roma.

En los concursos, contaremos con figuras clave como Belén Toimil, doble olímpica y plusmarquista nacional en peso (18.80 m), y Laura Redondo, referente del lanzamiento de martillo con un récord nacional de 72.00 m. En velocidad, Maribel Pérez, récordwoman española de 60 m (7.16), correrá los 100 m y formará parte del potente relevo 4x100 m, además de Adrià Alfonso, actual plusmarquista nacional en 200 m short track (20.65), que estará tanto en 200 m como en el 4x100 m. Los relevos también llegan a Madrid con una mejoría histórica. El 4x100 m femenino, tras su plata mundial en los World Athletics Relays y récord nacional (42.18 novena marca europea de todos los tiempos), buscará firmar una gran actuación frente a su público y corriendo en casa. También estará el 4x400 m mixto,que igualmente batió la plusmarca nacional (3:12.55) logrando igualmente el billete para el Mundial de Tokio en Guangzhou.

Además, figuras habituales en el ámbito internacional como Daniel Arce en los 3000 m obstáculos, que el año pasado fue quinto en el Europeo de Roma 2024 y acabó la temporada como líder europeo del año gracias a conseguir la tercera mejor marca española de la historia (8:08.45) y este ya ha corrido en 8:10.58. Águeda Marqués (4:00.31) será nuestra baza en los 1500 m tras alcanzar la final olímpica en su debut en los Juegos Olímpicos de París y haber rozado esta temporada ya su propia marca personal hace pocos días en Roma (4:00.57). También estará la madrileña Lorea Ibarzabal (1:59.80) en los 800 m en su pista talismán, Vallehermoso, buscando bajar de nuevo de los dos minutos, junto a Jaël Sakura Bestué que correrá los 200 m tras haber logrado alcanzar sus segundos Juegos Olímpicos la pasada temporada en París 2024. El fin de semana pasado corrió en 22.69 ventosos y posee una marca personal de 22.54 de 2023.

El equipo se completa con jóvenes talentos y plusmarquistas de categorías inferiores. El velocista Abel Jordán, que correrá los 4x100 m, es el vigente plusmarquista short track en 60 m y 60 m valals, ambas marcas logradas en un espectacular invierno bajo techo; Marta Serrano, la joven obstaculista que ya debutó en Silesia 2023, vuelve a representar a España en los 3000 m obstáculos tras mejorar su propio récord nacional sub23 (9:24.26), colocándose como la cuarta mejor española de la historia. En salto de altura estará Ona Bonet, que igualó el récord nacional sub20 (1.89 m) de Ruth Beitia y fue campeona de España absoluta short track este invierno.

Junto a ellas y ellos, una gran representación de atletas completará un equipo versátil, ambicioso y competitivo, preparado para darlo todo ante su público. Madrid será el corazón del atletismo europeo durante cuatro días, y #EspañaAtletismo está listo para brillar en casa y buscara su gran sueño europeo.

La preselección completa es la siguiente:

100 m: Guillem Crespí y Maribel Pérez

200 m: Adrià Alfonso y Jaël Sakura Bestué

400 m: Manuel Bea y Paula Sevilla

800 m: Mohamed Attaoui y Lorea Ibarzábal

1500 m: Adrián Ben y Águeda Marqués

5000 m: Thierry Ndikumwenayo y Marta García

110 m vallas: Enrique Llopis y Xènia Benach

400 m vallas: Jesús David Delgado y Daniela Fra

3000 m obstáculos: Daniel Arce y Marta Serrano

Altura: David González y Ona Bonet

Pértiga: Juan Luis Bravo y Mónica Clemente

Longitud: Lester Lescay y Fátima Diame

Triple: Marcos Ruiz y Ana Peleteiro

Peso: José Ángel Pinedo y Belén Toimil

Disco: Diego Casas e Inés López

Martillo: Kevin Arreaga y Laura Redondo

Jabalina: Manu Quijera y Paula Rodríguez

4x100 m:

Hombres: Adrià Alfonso, Juan Carlos Castillo, Guillem Crespí, Jorge Hernández, Abel Alejandro Jordan y Jaime Sancho

Mujeres: Jaël Sakura Bestué, Lucía Carrillo, Esperança Cladera, Elena Guiu, Maribel Pérez y Paula Sevilla

4x400 m mixto: Carmen Avilés, Julio Arenas, Manuel Bea, Manuel Guijarro, Blanca Hervás, Paula Sevilla