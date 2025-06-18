Zaira Gallardo jugará en el filial del Madrid CF en Segunda Federación

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Zaira Gallardo jugará las próximas tres temporadas en el filial del Madrid CF Femenino que milita en la Segunda Federación del fútbol español. La soriana firmaba recientemente su compromiso con un club que presume de ser una de las mejores canteras del fútbol femenino español. Una entidad que cuenta con más de 40 conjuntos en las diferentes categorías. Una gran cantera de la que han salido jugadoras como Vicki López, actual futbolista del Barça e internacional con España.

A sus 15 años de edad, Zaira pone fin a su etapa en el San José para jugar en un club en el que su primer equipo es una de las referencias de la máxima categoría del fútbol femenino nacional. "Es la oportunidad de su vida", aseguraba Pedro Marcos como responsable de la agencia Famesport Player Agent, que ha sido la encargada de realizar la operación.

Zaira Gallardo compaginará su carrera deportiva con sus estudios de Primero de Bachillerato de Ciencias en la sede Blume-CARD del Instituto de Excelencia Deportiva Ortega y GassetEste centro, especializado en atletas de alto nivel, ofrece ESO, Bachillerato y Formación Profesional con horarios adaptados (10:30-16:20) y acceso a instalaciones del Centro de Alto Rendimiento. La sede, que ha formado a figuras como Carolina Marín y Carlos Sainz, proporciona tutorías personalizadas y comedor en la Residencia Joaquín Blume, ideal para jóvenes talentos como la futbolista soriana.

La nueva integrante del Madrid CF proviene de una familia muy futbolera ya que su padre, José Pedro Gallardo, Pepo, fue jugador del Numancia en la década de los noventa. Además, el hermano de Zaira, Hugo Gallardo, es uno de los futbolistas de la cantera del Numancia.

El Madrid Club de Fútbol Femenino es un club exclusivamente dedicado al fútbol femenino, fundado en 2010. Desde la temporada 2017-18, compite en la Liga F, la máxima categoría del fútbol femenino español. A diferencia de otros clubes, no tiene vinculación formal con ningún club masculino, y su fundador es el empresario de éxito Alfredo Ulloa, que entre otras empresas tiene la conocida cadena de tiendas Ópticas Ulloa. En 2015, fue reconocido como el club femenino más galardonado en la Gala de Fútbol de Madrid, destacando su aporte de jugadoras a las selecciones españolas sub-17 y sub-19, solo por detrás del FC Barcelona.

El Madrid CFF se distingue por su impresionante estructura de cantera, considerada la más grande de España y Europa, con más de 650 jugadoras y 41 equipos en competición. Esto refleja su compromiso con el desarrollo de talento joven y los valores de excelencia y formación.

Desde la temporada 2022-23, el Madrid CFF juega sus partidos como local en el Estadio Fernando Torres en Fuenlabrada, tras un acuerdo con el CF Fuenlabrada. El Madrid B donde se incorpora Zaira entrena y compite en las instalaciones del Antiguo Canódromo de Madrid reconvertido en instalaciones deportivas con un campo de futbol