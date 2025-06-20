Balonmano
La Federación de Castilla y León de Balonmano concede la medalla de oro a Carlos Heras
El presidente del BM Soria recibirá el reconocimiento el próximo 28 de junio en la gala anual de la Territorial
La Junta Directiva de la Federación de Castilla y León de Balonmano ha dado a conocer la relación de deportistas, técnicos y árbitros, que por su excelencia serán homenajeados, así como de directivos, instituciones, patrocinadores y medios de comunicación, los cuales serán reconocidos por la entidad deportiva territorial al terminar la temporada 2024-2025 dada su notable contribución al balonmano de Castilla y León. El presidente del BM Soria, Carlos Heras, será reconocido con la medalla y la insignia de oro.
El acto de entrega de estos sesenta y tres premios conforma la Gala Anual de la Federación de Castilla y León de Balonmano del 28 de junio en la cual Francisco Javier Colmenero Rubio será reconocido como «Leyenda del Balonmano».
De igual manera, en el transcurso de la entrega de estos premios, la familia del balonmano de Castilla y León reconocerá la labor de Francisco Borja Lara Adánez, recientemente jubilado, al frente de la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid durante varias décadas. O la estrecha colaboración que la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León (AFEDECYL) y la Residencia Deportiva de Íscar tienen para con la Federación de Castilla y León de Balonmano y las actividades que ésta organiza.
La medalla e insignia de oro de la Federación de Castilla y León de Balonmano será entregada a Carlos Heras Larrad, presidente del BM SORIA.
La Gala Anual comenzará con la entrega de los reconocimientos a los equipos BM Soria y Cavidel Aula Valladolid por los ascensos logrados, y al Abanca Ademar León, por ser el subcampeón de la L Copa del Rey celebrada en la temporada que termina. De igual forma los jugadores Sergio Sánchez Vidán, María García González, Miguel Camarero Mazuela, Manuela Román González, Mario Cisneros González y Ainara Robles Rey, serán galardonados como los mejores de su categoría.
La Gala Anual de la Federación de Castilla y León de Balonmano tendrá lugar el próximo sábado, 28 de junio de 2023, desde las 6:30 de la tarde en la Real Sociedad Hípica de Valladolid, y es el colofón a la temporada deportiva del Balonmano en Castilla y León.
Entrega de Premios 2025 de la Federación de Castilla y León de Balonmano:
Trofeos de la Federación
Clubes de ascenso
DIV. HONOR PLATA MASC. – BM SORIA
DIV. HONOR PLATA FEM. – CAVIDEL AULA VALLADOLID
COPA DEL REY – ABANCA ADEMAR LEÓN
Mejores jugadores de la temporada
JUV MASC – Sergio Sánchez Vidán (ADEMAR)
JUV FEM – María García González (HANDVALL)
CAD MASC – Miguel Camarero Mazuela (BM BURGOS)
CAD FEM – Manuela Román González (AULA VALLADOLID)
INF MASC – Mario Cisneros González (BALOPAL)
INF FEM – Ainara Robles Rey (CB PALENCIA FEMENINO)
Medios de comunicación
Radio Aranda – Cadena SER
Radio Segovia – Cadena SER
Salamanca24horas.com
Pablo Riega Compadre (fotógrafo)
Marco Antonio Méndez Romualdo (Radio Marca – Valladolid)
Eduardo Blanco de Luis (ESRadio – Valladolid)
Pablo Rioja Barrocal (Diario de León)
Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid
Entidades
REBI
Grupo PALAUSA
HIPERHIERROS
Gimnasio CRONOS
I.E.S Universidad Laboral de Zamora
ACTUALFIT24
INSTITUCIONES
Ayuntamiento de Grijota
Ayuntamiento de Aranda de Duero
Ayuntamiento de Nava de la Asunción
BM Caboalles
BM Sariegos
LEYENDA
Francisco Javier Colmenero Rubio
Reconocimientos
Francisco Borja Lara Adánez
AFEDECYL
Residencia Deportiva de Íscar
Medallas e insignias
BRONCE
DIRECTIVOS
Juan Manuel Sebastián Fernández (BM SORIA)
Juan José Marijuán Merino (BM LAGUNA)
Antonio Minguito Linaje (BM VILLA DE ARANDA)
Luis Vidal Herrero Pérez (BALOPAL)
Luis Miguel Herranz Ajo (BM NAVA)
JUGADORES
Francisco García Lacarra
Pablo Herranz García
Juan Castro Álvarez
Tatiana Lozano Visuña
Álvaro Martínez Lobato
Miguel Martínez Lobato
Carmen Sanz Ledo
Sara Rodrigo Redondo
ENTRENADORES
Eufemiano López Martín
Pablo Castro Álvarez
Óscar Ollero Cuesta
Francisco Javier Márquez-Villarejo Benavides
ÁRBITROS / ANOTADORES-CRONOMETRADORES
Irene Santos López
Kalina Andreeva Tsankova
Marta Rodríguez Simón
Francisco Javier Gutiérrez Calvo
Luis Juan López Iglesias
Julio Aitor López Iglesias
Raquel Rodríguez Bestilleiro
Vanesa Fernández Alonso
PLATA
DIRECTIVOS
Miguel Méndez Ordóñez (BM BURGOS)
Jorge García Vega
JUGADORES
Jorge Martín Cordero (BM ZAMORA)
Fernando Ruíz del Río (BM ZAMORA)
ÁRBITRO
Pablo Castellanos García
ORO
DIRECTIVO
Carlos Heras Larrad (BM SORIA)