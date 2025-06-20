La Federación de Castilla y León de Balonmano concede la medalla de oro a Carlos Heras

Carlos Heras será reconocido por la Territorial de balonmano por su trayectoria dilatada al frente del BM Soria.Mario Tejedor

La Junta Directiva de la Federación de Castilla y León de Balonmano ha dado a conocer la relación de deportistas, técnicos y árbitros, que por su excelencia serán homenajeados, así como de directivos, instituciones, patrocinadores y medios de comunicación, los cuales serán reconocidos por la entidad deportiva territorial al terminar la temporada 2024-2025 dada su notable contribución al balonmano de Castilla y León. El presidente del BM Soria, Carlos Heras, será reconocido con la medalla y la insignia de oro.

El acto de entrega de estos sesenta y tres premios conforma la Gala Anual de la Federación de Castilla y León de Balonmano del 28 de junio en la cual Francisco Javier Colmenero Rubio será reconocido como «Leyenda del Balonmano».

De igual manera, en el transcurso de la entrega de estos premios, la familia del balonmano de Castilla y León reconocerá la labor de Francisco Borja Lara Adánez, recientemente jubilado, al frente de la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid durante varias décadas. O la estrecha colaboración que la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León (AFEDECYL) y la Residencia Deportiva de Íscar tienen para con la Federación de Castilla y León de Balonmano y las actividades que ésta organiza.

La medalla e insignia de oro de la Federación de Castilla y León de Balonmano será entregada a Carlos Heras Larrad, presidente del BM SORIA.

La Gala Anual comenzará con la entrega de los reconocimientos a los equipos BM Soria y Cavidel Aula Valladolid por los ascensos logrados, y al Abanca Ademar León, por ser el subcampeón de la L Copa del Rey celebrada en la temporada que termina. De igual forma los jugadores Sergio Sánchez Vidán, María García González, Miguel Camarero Mazuela, Manuela Román González, Mario Cisneros González y Ainara Robles Rey, serán galardonados como los mejores de su categoría.

La Gala Anual de la Federación de Castilla y León de Balonmano tendrá lugar el próximo sábado, 28 de junio de 2023, desde las 6:30 de la tarde en la Real Sociedad Hípica de Valladolid, y es el colofón a la temporada deportiva del Balonmano en Castilla y León.

Entrega de Premios 2025 de la Federación de Castilla y León de Balonmano:

Trofeos de la Federación

Clubes de ascenso

DIV. HONOR PLATA MASC. – BM SORIA

DIV. HONOR PLATA FEM. – CAVIDEL AULA VALLADOLID

COPA DEL REY – ABANCA ADEMAR LEÓN

Mejores jugadores de la temporada

JUV MASC – Sergio Sánchez Vidán (ADEMAR)

JUV FEM – María García González (HANDVALL)

CAD MASC – Miguel Camarero Mazuela (BM BURGOS)

CAD FEM – Manuela Román González (AULA VALLADOLID)

INF MASC – Mario Cisneros González (BALOPAL)

INF FEM – Ainara Robles Rey (CB PALENCIA FEMENINO)

Medios de comunicación

Radio Aranda – Cadena SER

Radio Segovia – Cadena SER

Salamanca24horas.com

Pablo Riega Compadre (fotógrafo)

Marco Antonio Méndez Romualdo (Radio Marca – Valladolid)

Eduardo Blanco de Luis (ESRadio – Valladolid)

Pablo Rioja Barrocal (Diario de León)

Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid

Entidades

REBI

Grupo PALAUSA

HIPERHIERROS

Gimnasio CRONOS

I.E.S Universidad Laboral de Zamora

ACTUALFIT24

INSTITUCIONES

Ayuntamiento de Grijota

Ayuntamiento de Aranda de Duero

Ayuntamiento de Nava de la Asunción

BM Caboalles

BM Sariegos

LEYENDA

Francisco Javier Colmenero Rubio

Reconocimientos

Francisco Borja Lara Adánez

AFEDECYL

Residencia Deportiva de Íscar

Medallas e insignias

BRONCE

DIRECTIVOS

Juan Manuel Sebastián Fernández (BM SORIA)

Juan José Marijuán Merino (BM LAGUNA)

Antonio Minguito Linaje (BM VILLA DE ARANDA)

Luis Vidal Herrero Pérez (BALOPAL)

Luis Miguel Herranz Ajo (BM NAVA)

JUGADORES

Francisco García Lacarra

Pablo Herranz García

Juan Castro Álvarez

Tatiana Lozano Visuña

Álvaro Martínez Lobato

Miguel Martínez Lobato

Carmen Sanz Ledo

Sara Rodrigo Redondo

ENTRENADORES

Eufemiano López Martín

Pablo Castro Álvarez

Óscar Ollero Cuesta

Francisco Javier Márquez-Villarejo Benavides

ÁRBITROS / ANOTADORES-CRONOMETRADORES

Irene Santos López

Kalina Andreeva Tsankova

Marta Rodríguez Simón

Francisco Javier Gutiérrez Calvo

Luis Juan López Iglesias

Julio Aitor López Iglesias

Raquel Rodríguez Bestilleiro

Vanesa Fernández Alonso

PLATA

DIRECTIVOS

Miguel Méndez Ordóñez (BM BURGOS)

Jorge García Vega

JUGADORES

Jorge Martín Cordero (BM ZAMORA)

Fernando Ruíz del Río (BM ZAMORA)

ÁRBITRO

Pablo Castellanos García

ORO

DIRECTIVO

Carlos Heras Larrad (BM SORIA)