El Almazán reúne a la pareja que hizo campeón de División de Honor Juvenil al Numancia

La nueva directiva de la S.D. Almazán empieza a dar forma al equipo de la próxima temporada. El primer paso ha sido la confección del cuerpo técnico, un grupo de trabajo en el que ha reunido a los dos entrenadores que logró un hito deportivo en el fútbol soriano en la temporada 18-19, que el Numancia Juvenil se proclamase campeón de Liga en el Grupo 2 de la División de Honor.

Aquella dupla en el banquillo la formaban Pablo Ayuso y Carlos Ortega, técnicos a los que la entidad adnamantina ha unido para su proyecto de la temporada 25-26 en Tercera División. La S.D. Almazán anunciaba ayer la incorporación de Ortega a su staff técnico, un grupo de trabajo al que aportará su conocimiento de la categoría toda vez que en su momento ya dirigió en Tercera al filial rojillo. Igualmente, la S.D. Almazán ha anunciado la continuidad de Javier Albitre "uno de los jugadores más desequilibrantes de la categoría", quien cumplirá su séptima temporada en el club de La Arboleda.