Ya se conocen los 90 equipos que componen la Segunda RFEF de la 25-26

El pasado fin de semana se completaron los 90 equipos que jugarán en Segunda Federación en la temporada 25-26. Los últimos equipos en lograr el ascenso fueron Beasain, Burgos Promesas, Girona B, C.D. Yugo Socuéllamos, Porreres, Rayo Vallecano B, S.D. Sarriana, C.D. Lealtad de Villaviciosa y Real Jaén.

Ahora queda por delante la tarea de cuadrar los grupos de competición y saber en cual de ellos quedará ubicado el C.D. Numancia, máxime cuando, como desveló el presidente de la Federación de Castilla-La Mancha, Pablo Burillo, la RFEF se apoyará en la Inteligencia Artificial para elaborar los grupos siendo los desplazamientos a realizar un criterio a tener en cuenta. Con ello se trata de evitar situaciones como la sufrida la temporada pasada por el C.D. Numancia, que tuvo que realizar más de 15.000 kilómetros por carretera sin salir de la Península, el equipo que más asfalto se chupó de toda la Segunda Federación.

A la espera de conocer en qué grupo militará la próxima temporada el conjunto que dirija Abel Segovia, lo cierto es que, de mantenerse los criterios por Comunidades Autónomas de temporadas pretéritas, el Grupo 1 con conjuntos de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria quedaría ya cuadrado con 18 equipos tras los ascensos de este fin de semana de Burgos Promesas y C.D. Lealtad de Villaviciosa.

En dicho grupo, hablando siempre en caso de que se mantuvieran criterios de reunir a comunidades autónomas, habría siete equipos de Castilla y León. Además del C.D. Numancia estarían los ascendidos Burgos Promesas y Atlético Astorga, la descendida Gimnástica Segoviana además de Salamanca C.F., Real Valladolid Promesas y Real Ávila. De Galicia había otros cinco equipos, los ascendidos U.D. Ourense y S.D. Sarriana además de Bergantiños, Deportivo Fabril y Coruxo. Asturias aportaría cuatro equipos, los ascendidos Real Oviedo Vetusta y C.D. Lealtad además de U.P. Langreo y Marino de Luanco mientras que Cantabria tendría a dos representantes, Rayo Cantrabria y el ascendido U.S. Sámano. En dicho grupo habría cinco filiales de clubes que militan en la Liga de Fútbol Profesional.