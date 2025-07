El Grupo Herce se mete en los octavos de la Copa CEV por una carambola en el sorteo

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria se mete directamente en los octavos de final de la Copa CEV por una carambola que se produjo en el sorteo de las competiciones europeas que este martes se celebraba en Luxemburgo. Los celestes entraban en liza en los dieciseisavos de final, aunque la sorpresa para todos es que en esta ronda no iba a tener rival por el azar de los emparejamientos. Así, los sorianos no comenzarán la competición continental hasta el mes de enero del próximo año 2026.

Un tanto surrealista fue el sorteo de la Copa CEV para el Grupo Herce Soria, que veía como en los dieciseisavos de final se quedaba sin rival por los caprichos de los bombos y de las bolas con los nombres de los equipo participantes.

Los sorianos entraban en juego en esos dieciseisavos de final con el código CCM 37/38 para su eliminatoria. El primer partido se debía disputar entre el 9 y el 11 de diciembre y la vuelta se debía programar entre el 6 y el 8 de enero. Hasta ahí todo correcto y sin sorpresas.

La confusión llegaba cuando cada uno de los conjuntos clasificados para los dieciseisavos se iban emparejando y al Grupo Herce Soria le tocaba el ganador CCM 01/02 de los treintaidosavos de final. Había que frotarse los ojos porque los sorianos no tenían rival en esta eliminatoria.

La explicación raya lo rocambolesco ya esos treintaidosavos no los va a jugar nadie porque el sorteo quiso emparejar a un 'bye' (equipo exento) contra el perdedor de la primera ronda de la Liga de Campeones, con código CLVM 15/16. Más sorpresas ya que esa eliminatoria de la Liga de Campeones no tiene perdedor porque se enfrentan otro 'bye' y un equipo que seguirá en la máxima competición europea y no caerá a la Copa CEV.

Un auténtico galimatías del que sale beneficiado un Grupo Herce que sin jugar ni un sólo partido estará en los octavos de final de la Copa CEV. Ahora hay que saber cuáles serían los posibles rivales de los celestes en esta ronda. En el caso de superarla en el mes de enero el equipo de Alberto Toribio se metería en los cuartos de final de la segunda máxima competición continental.

De momento no se han publicado los posibles cruces de los octavos de final, lo que sí se conocen son las posibles fechas de juego, con la ida entre los días 20 y 22 de enero y vuelta entre el 27 y 29 de enero. No obstante, si la Federación Europea mantiene el sistema de cruces del año anterior, los sorianos podrían medirse al ganador del Piacenza italiano contra el perdedor del choque entre Strumica de Macedonia contra Dinamo Bucaresti de Rumanía, ambos equipos de primera ronda de Champions.

En cuanto al resto de españoles, Guaguas jugará en Champions ante Foxconn de Hungría; mientras que, en Challenge, Pamesa Teruel se medirá a Maccabi Tel-Aviv, Manacor ante Zagreb y Valencia jugará contra un rival húngaro, bien el Kaposvar o bien el Kazincbarcika.