Una prueba inédita y un Campeonato de España en Almazán

En 1997 Almazán albergó por primera vez un triatlón en la provincia de Soria, ejerciendo un importante papel pionero en este deporte, una faceta que se renueva este fin de semana al acoger los Campeonatos de España de Duatlón Gravel y Triatlón Gravel y el World Tour Biathle y Triathle, todas ellas, pruebas inéditas en la provincia y en algunos casos, en Castilla y León. Todo ello permitirá atraer a cerca de 350 inscritos a la localidad adnamantina en dos intensas jornadas deportivas.

Por orden cronológico, el sábado se celebra el World Tour Biathle y Triathle de la Federación Española de Pentatlón Moderno, el deporte olímpico más antiguo, estando presente en los Juegos desde 1912. En este caso, habrá una prueba de biathle, que conjuga natación y carrera a pie, dos de las cinco modalidades del pentatlón moderno, todo ello con cronómetro corrido, a partir de las 16.00 horas en la piscina de verano de Almazán. A partir de las 18.15 horas comenzará el triathle, que añade a la natación y la carrera a pie el disparo con pistola láser. Esta modalidad es especialmente emocionante y exigente, ya que exige a los deportistas parar en medio de la carrera a pie, en pleno esfuerzo anaeróbico, buscando controlar el pulso y plasmar la precisión en una diana electrónica.

Una prueba de duatlón cross en Almazán.MARIO TEJEDOR

Dado que el pentatlón moderno en Castilla y León está integrado junto a la Federación regional de triatlón, este fin se semana confluyen estos dos deportes en Almazán. El sábado hay 250 inscritos entre las modalidades de biathle y triathle, celebrándose además el Campeonato de Castilla y León de U15-U17 y U19.

Si bien en Soria capital ya se habían celebrado antes pruebas oficiales de pentatlón moderno, en 2016, 2017 y 2018, nunca antes se habían acogido estas dos especialidades ni campeonatos regionales en la provincia.

Cambiando de tercio, el domingo se celebrará una nueva edición del Triatlón de Almazán, también conocido como Triatlón Abel Antón y que desde 2015 ha acogido algún evento de carácter nacional. Este año no será distinto, con la disputa de los Campeonatos de España de Duatlón y Triatlón Gravel. En este caso, se trata de la primera vez que esta especialidad, en la que se compite con bicicleta gravel, celebra una competición en Castilla y León. No obstante, también se pone en juego el cetro regional de Triatlón Gravel.

Tanto el Duatlón Gravel como el Triatlón Gravel tendrán recorridos similares a los de años precedentes, con el Duero como escenario de salida para el triatlón a partir de las 11.00 horas. Diez minutos antes se iniciará el duatlón gravel desde el parque de La Arboleda. A diferencia del curso pasado, en el que Almazán logró cifras récord de inscripción, este año apenas se alcanzará el centenar de deportistas, si bien unido a las pruebas del sábado, las inscripciones se acercarán a las 350 durante todo el fin de semana. No obstante, las especialidades gravel son prácticamente una novedad en el calendario de la Federación Española de Triatlón, de ahí la importancia de la apuesta adnamantina. Y es que no cabe duda de que espera un gran espectáculo deportivo, dado que la bicicleta gravel ofrece un dimensión novedosa y fresca, ofreciendo un rendimiento intermedio entre la bicicleta de carretera y la bicicleta de montaña, que dado su carácter pionero, presenta una prueba abierta y sin un dominador claro de antemano.