Daniel Izquierdo: "En el Mundial me gustaría correr también la prueba de maratón"

El próximo 25 de Septiembre más de 80 países y 1.700 atletas se darán cita en CanfrancPirineos para celebrar un histórico Mundial que culmina cuarenta años de historia en las competiciones oficiales para carreras de montaña. Será además la primera vez en la historia que España, a través de la Real Federación Española de Atletismo acoja este gran evento unificado con las cinco modalidades. Under20, Uphill, Classic, Short Trail y Long Trail.

Entre esos 1.700 deportistas se encontrará el agredeño Daniel Izquierdo Alonso que, al menos, participará en la prueba de Uphill (Kilómetro Vertical), tras proclamarse subcampeón de España de esta modalidad deportiva en ese mismo escenario del pirineo oscense.

El atleta agredeño nació en Soria hace 26 años y se crió en la Villa de las Tres Culturas. Fue así hasta que comenzó a estudiar la carrera Ciencias del Deportes, periodo de formación en el que conoció la pasión por la montaña. Ahora pasa los inviernos en Jaca, donde trabaja en la tienda Barrabés, además de ser entrenador personal. Allí compagina sus dos aficiones deportivas, el esquí de travesía con las carreras de montaña. «Son dos deportes que tienen mucha transferencia», relata el atleta agredeño.

Daniel Izquierdo admite que no lleva mucho tiempo compitiendo, lo que no ha evitado que en las prueba en las que ha participado se le hayan dado bien. «Si me gustaría junto con mi entrenador, seguir trabajando y hacerme mejor deportista en un futuro», indica.

Lo cierto es que, tras el subcampeonato de España en Kilómetro Vertical, sobre una distancia de 6,4 kilómetros, Izquierdo empieza a ser una referencia para los deportistas de carreras de montaña, una situación ante la que mantiene los pies en el suelo: «Cuando consigues resultados puedes destacar más pero me mantengo en la posición de que en una competición uno no puede resaltar mucho más que otro. Ahora en el trail hay tantas pruebas oficiales que no puedes decir que este es mejor que este».

Esa máxima, esa humildad del que sabe que está empezando, es la que mantiene de cara a su futura participación en el Mundial del Canfranc, el mismo escenario en el que logró el subcampeonato de España: «Lo principal es llegar y llegar en forma. Voy a correr el kilómetro vertical y me gustaría corre el maratón, creo que se me puede dar bien». «El objetivo era clasificarme para el Mundial. Marcarme un objetivo dentro de la misma es de ignorantes. Sí puedo decir que voy a intentar llegar lo mejor posible. Participo en la prueba de kilómetro vertical donde va a haber mucho nivel, llevo poco tiempo compitiendo y no veo lógico ir marcando objetivos. Sí puedo decir que me gustaría mejorar el tiempo que hice en el Campeonato de España (42:08)», asevera Izquierdo Alonso.

En este sentido, cabe señalar que el corredor agredeño tiene su plaza fija para la prueba de Kilómetro Vertical porque se la ganó en el Campeonato de España. No la tiene aún para la prueba mundialista de maratón (que se celebraría el día 26), porque aún no ha salido la lista definitiva de admitidos si bien «voy a intentar estar ahí». Esa prueba de maratón implica hacer frente a los habituales 42 kilómetros de trazado aunque en este caso con un desnivel positivo de 3.300 metros. «Se trata de una prueba muy exigente», señala el agredeño quien admite que en esa cita mundialista es una ventaja conocer el terreno y de ello son conscientes algunas selecciones que, como la italiana, está en estos días reconociendo el terreno.

Daniel Izquierdo se encuentra durante estos días en Huaraz, localidad que alberga a las dos montañas más altas de Perú, un escenario frecuentado por alpinista y escaladores. Regresará a España hacía el 21 de julio para pasar un tiempo con su familia. Será después de ese plazo en Ágreda, de una semana aproximadamente, comenzará a preparar más a conciencia ese Campeonato del Mundo de septiembre. Admite que la preparación para la prueba de kilómetro vertical, aunque dura, no deja de ser para una prueba que dura unos 40 minutos. Otra cosa será preparar el maratón al que hay que dedicar entre 18 y 20 horas semanales.

Daniel Izquierdo Alonso se crió en Ágreda, a los pies del Moncayo, y el embrujo de esa mole que Castilla comparte con Aragón le ha arrastrado a picos más altos, a paisajes más exuberantes. ¿Qué tiene la montaña que atrapa a tanta gente? «Siempre digo que hacer aquello que le llame. Yo en la montaña he encontrado mucha libertad. Poder entrenar en un ambiente de aire libre y descubrir cada día un sitio nuevo. Esa sensación que provoca en nosotros el tener ante ti un paisaje maravilloso me llama mucho más la atención que el asfalto», expresa el deportista agredeño.