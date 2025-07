El royano Antonio González se retira tras la tercera etapa del Giro de Aosta

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El ciclista soriano del Caja Rural-Seguros RGA, Antonio González, no pudo terminar la 61 edición del Giro del Valle de Aosta, una de las carreras en línea con más prestigio para categoría Sub23 del panorama ciclista internacional que se celebra en Los Alpes italianos. El vencedor de la ronda fue el ciclista belga de 19 años Jarno Widar (Lotto Team).

El corredor soriano pudo completar las tres primeras etapas pero abandonó cuando ocupaba el puesto 30 de la general. "Llevaba unos días con malestar y no puede terminar. El día de la segunda etapa no estuve mal pero no recuperé", indicó el corredor soriano que no fue el único en bajarse de la bici en la prueba alpina. Finalizaron la carrera 61 de los 140 que tomaron la salida.

El vencedor final fue el belga Jarno Widar, que estuvo acompañado en el podio el ecuatoriano Mateo Ramírez (UAE Team Emirates) y el francés Jean-Loup Fayolle (Arkéa), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

El 61 Giro de Aosta en el que compitió estuvo marcado por el fallecimiento del joven ciclista italiano Samuele Privitera en la primera etapa como consecuencia de una caída. "Cuando pasé ya vi al compañero tumbado en mitad de la carretera y vi que no llevaba casco. No me dio tiempo a verlo muy bien pero tenía mala pinta", recuerda el soriano sobre el suceso.

El soriano participa este fin de semana con su equipo en el Campeonato Navarro para las categorías elite y Sub23, VI Trofeo Electricidad Robert Innova, que se celebra en la localidad navarra de Villatuerta, una etapa en línea de 139 kilómetros con dos altos de montaña de primera categoría.