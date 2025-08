Los hermanos Martín ganan el XI Torneo Voley Plaza

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los hermanos Sergio y Dani Martín fueron los ganadores del XI Torneo de Voley Plaza que en la tarde del domingo finalizaba en el coso de la calle San Benito. En la final open se imponían por 2-0 (15-14 y 15-11) a la pareja formada por Lucas Lorente y Jaime Pérez. Los bloqueos de los Martín fueron decisivos para que el partido se decantase para su lado.

El open femenino estuvo condicionado por la lesión de Alba Bravo, quien con empate a un set se tenía que retirar. Ello hizo que Sofía Romero y Jimena Martínez se hicieran con la victoria.

Como aperitivo a las dos finales open se jugaban los partidos decisivos del resto de las categorías. Así, en sub 11 la victoria era para Julián Pascual, Mario Miguel, Mateo Pascual y Enzo Gómez al imponerse en la final a Alma Gómez, Lara Sanz, Inés Recio y Leire Huete. En sub 14 los mejores fueron Pablo Toribio, Martina Guiu y Saúl Rodríguez al superar en la final a Enma García, Haggi Susso y Lucía Ayllón. Carmen Calvo, Carlota Alonso y Claudia Munilla serían terceras.

Ya en sub 18 femenino vencían Jimena Martínez y Sofía Romero tras doblegar en la final a Paula Calleja y Andrea Soria. Julia Jiménez y Cristina García sería terceras. Los vencedores sub 18 masculinos fueron Sergio Martín y Adrián Arroyo, que ganaban a José Lozano y Asier Trouillet. Beltrán Flores y Juan Diego Lozano serían terceros. En sub 19 mixtos el triunfo era para Lorena Alonso y Sergio Martín tras vencer a Julia Jiménez y Javier Marín. Carla Iglesias y David Valero ocupaban la tercera plaza.

Ya en la categoría popular masculina los ganadores fueron Rubén Romero y Eizan Fernández, que se imponían a David Cortés y Simón Cortés. Álvaro Martínez y Gonzalo Jiménez serían terceros. Ana Valer y Patri Martínez eran las mejores populares femeninas mientras que en populares mixtos ganaban Sofía Romero y Beltrán Flores.