Victoria del Almazán por 1-2 en su segundo amistoso de pretemporada

Un doblete de Jesús Villanueva daba la primera victoria de la pretemporada a la SD Almazán ante el CD Marchamalo en un encuentro que se disputó en la mañana del sábado en la localidad de la provincia de Guadalajara.

Los adnamantinos se adelantaban a los quince minutos del inicio del partido y antes de que finalizarse la primera parte ponían tierra de por medio con el 0-2. Así se llegaba al tiempo de descanso. Ya en la segunda parte se mantuvo la renta de un Almazán que veía como a tres minutos para el final el conjunto local hacía el que a la postre sería el definitivo 1-2.

Buenas sensaciones para un Almazán que suma su primer triunfo con Pablo Ayuso en el banquillo como entrenador. Los blanquiazules, que el miércoles había perdido ante el Numancia, continuarán con la pretemporada pensando en el inicio de la Liga en Tercera Federación para el primer fin de semana de septiembre.