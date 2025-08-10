Atenas se rindió a Abel Antón hace 28 años

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Abel Antón es una leyenda del atletismo soriano y español y fue en Atenas cuando se coronó como uno de los mejores atletas nacionales de todos los tiempos. Antes de esta cita mundialista su palmarés ya era prolijo, aunque fue en la capital griega cuando su nombre se hizo todavía mucho más grande. Antón se proclamaba campeón del mundo de maratón y este domingo 10 de agosto se cumplen nada menos que 28 años de aquella gesta. El Estadio Panathinaikó se rendía a la poderosa zancada del soriano de Ojuel, que en la recta final doblegaba a Martín Fiz.

El 10 de agosto de 1997 es una fecha que el deporte soriano no olvidará jamás ya que ese día Abel Antón tocó el cielo al proclamarse campeón del mundo de maratón en Atenas tras superar en los últimos 400 metros al vitoriano Martín Fiz, que había liderado la carrera durante casi todo su recorrido, y se colgó la medalla de plata. Fiz era el favorito ya que defendía el oro logrado en la localidad sueca Gotemburgo en 1995.

Abel Antón, con un tiempo de 2h13:16, levantó aquel caluroso día del mes de agosto de 1997 los brazos en señal de victoria en el Estadio Panathinaikó y solo cinco segundos después entró Fiz. Podio español y triunfo soriano en una jornada histórica.

El de Ojuel recordaba en una entrevista en este periódico en agosto de 2020 una jornada «inolvidable» que arrancaba a primera hora de la mañana de aquel 10 de agosto de 1997 y que se saldaba con su primer título en el Campeonato del Mundo. Antón no olvida el agobiante calor de Atenas, el recorrido exigente con más de 20 kilómetros de subida a un puerto, el cartel de favorito del que gozaba Martín Fiz y el abrazo con el que se fundía con su amigo Fermín Cacho en la línea de meta. Un día histórico para el deporte soriano y español.

«Recuerdo que hacía mucho calor en Atenas», indicaba Antón. La prueba de los 42 kilómetros era madrugadora y a las 8.00 horas -7.00 horas en España- los atletas daban sus primeras zancadas desde Maratón. Pero los corredores ya sufrían los casi 30 grados a sus espaldas desde el primer metro. «Terminamos con 35 grados», añadía el soriano. Así, a la exigencia de la carrera había que sumar los condicionantes externos y las características de Atenas en pleno verano. El soriano iba a ser el primero en cruzar la línea de llegada y la corona de laureles estaba reservada para él.

Martín Fiz y Abel Antón como plata y oro en el Mundial de Atenas de maratón.HDS

Iba a ser su primer Mundial y a la cita de agosto llegaba tras vencer en Berlín (1996) y Corea (marzo de 1997). Abel Antón y su entrenador Enrique Pascual habían apostado por ampliar distancias y su incursión en la maratón les salió como una jugada redonda. Sin embargo, al Mundial de Atenas no llegaban como favoritos ya que el gran dominador y vigente campeón del mundo era el vitoriano Martín Fiz. «Él era el favorito, aunque es cierto que en sus declaraciones previas a la prueba ya me veía como su gran amenaza, por delante de los atletas africanos».

Antón y Fiz compartieron carrera hasta que a falta de 400 metros para entrar en el Panathinaikó el soriano atacó para coronarse como campeón. Ahí se decidió el triunfo, aunque Abel reconoce que en el kilómetro 35 ya se vio ganador después de haber superado los más de 20 kilómetros de dura subida. «Cuando comenzó el puerto Martín Fiz me atacó pero no logró dejarme», señalaba el de Ojuel, quien explicaba que «pasé momentos complicados en la ascensión pero luego en la bajada me recuperé y ya a falta de 7 kilómetros pensé que la victoria era mía». No le fallaron las previsiones ni los cálculos a un Abel Antón al que en la meta le esperaba su amigo y compañero de fatigas Fermín Cacho, que el día anterior se había proclamado subcampeón del Mundo de los 1.500 metros.

Sólo dos años más tarde, en Sevilla, Abel Antón iba a repetir titulo mundialista en un Estadio de La Cartuja de Sevilla abarrotado, con unas 60.000 personas que vibraron cuando Abel Antón entraba para proclamarse campeón del mundo de Maratón en su país.

31 años del 0ro y la plata en los Europeos de Helsinki

El mes de agosto le trae maravillosos recuerdos a Abel Antón ya que el pasado día siete se cumplían 31 años de su doble medalla en los Campeonatos de Europa de Helsinki de 1994. Primera vez que un atleta español conseguía una doble medalla en un mismo campeonato. Antón fue campeón de Europa de los 10.000 metros y obtuvo la medalla de bronce en los 5.000 metros celebrados en la capital finlandesa.