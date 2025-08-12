Buenas previsiones para la codorniz en Soria, con el Puerto de Oncala como la zona más prometedora

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El 15 de agosto, este viernes, marcará el inicio de una de las temporadas de caza más esperadas en la provincia como es la media veda. Para este año, las previsiones para la caza de la codorniz, especie estrella de la campaña, son halagüeñas en Soria, en especial en la zona del Puerto de Oncala. Más de 3.000 cazadores realizan la puesta a punto de sus escopetas de cara a una primera jornada que se espera muy calurosa. La gran novedad este año es la autorización de la tórtola común.

"Hubo una buena entrada de la codorniz en la provincia y sacaron adelante sus polluelos por lo que se espera que la temporada sea buena", comenta el presidente de la Delegación en Soria de la Federación de Castilla y León de Caza, José Manzano. El responsable federativo avisa de que las capturas serán "irregulares" en la provincia dependiendo de los términos.

Entre los aspectos que juegan en contra de una notable presencia de la codorniz están la cosecha a ras de suelo y el hecho de que la paja se recoge muy pronto. "Ello hace que las aves se encuentren desprotegidas", añade Manzano. Las altas temperaturas de estos últimos días, en algunos casos extremas, y que tendrán continuidad a lo largo del fin de semana también juegan en contra de la presencia dela codorniz en los campos sorianos. A ello hay que sumar la fase de luna llena que "es aprovechada por la codorniz para emigrar", apunta el delegado de la federación regional en Soria.

En lo que se refiere a las zonas más fructíferas para la caza de la codorniz en la provincia, Manzano apunta a la Vega del Andaluz y del Escalote, aunque un año más la comarca con previsiones más prometedoras será el Puerto de Oncala.

La media veda se prolongará hasta el 21 de septiembre y los días hábiles para cazar en Castilla y León serán martes, jueves, sábados, domingos y festivos con carácter autonómico. En relación a los cupos cada cazador podrá abatir 20 ejemplares al día.

Una de las principales novedades de esta campaña es la autorización para la caza de la tórtola común en 276 cotos de Castilla y León que forman parte del sistema de control efectivo de capturas diarias. La Orden MAV/659/2025 establece que la caza de esta especie solo podrá realizarse durante los sábados y domingos comprendidos entre el 30 de agosto y el 21 de septiembre.

Durante estos días, cada cazador podrá abatir hasta un máximo de seis ejemplares por día, siempre que el plan cinegético del coto esté vigente y se apliquen mecanismos efectivos para controlar el número de capturas. Para garantizar la transparencia y cumplir con las normativas europeas, todas las capturas deberán registrarse obligatoriamente en la aplicación móvil Capturcyl. Es fundamental verificar el listado de cotos autorizados, disponible en el Boletín Oficial de Castilla y León.

La media veda de la temporada 2025 en Castilla y León dará inicio el próximo 15 de agosto con la apertura de la caza para especies como codorniz, urraca, corneja, conejo y zorro.

Posteriormente, el 25 de agosto se incorporan a la temporada la tórtola común, paloma torcaz y paloma bravía, extendiéndose la actividad cinegética hasta el tercer domingo de septiembre, cuando finaliza la media veda. La paloma torcaz se podrá cazar en todos los montes de la provincia.