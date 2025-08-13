Pistoletazo de salida a la Copa Diputación 2025-2026

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno de la Diputación de Soria dio el visto bueno a una nueva edición de la Copa Diputación, tanto en categoría masculina como femenina, que se disputará entre finales de 2025 y la primavera de 2026.

A través del Área de Deportes, se ha confirmado la participación de los equipos de la 1ª División Provincial de Aficionados, que alternarán sus partidos de liga y copa según los calendarios diseñados por la Delegación Soriana de Fútbol. El presupuesto destinado asciende a 9.500 euros: 4.500 para arbitrajes de fase de grupos y eliminatorias previas, y 5.000 para la fase final.

La Copa Diputación Masculina contará con 15 equipos repartidos en cuatro grupos:

· Grupo A: Langa, Covaleda, Valeránica y Arcos

· Grupo B: Navaleno, Tardelcuende, Calasanz B y Quintana

· Grupo C: San Esteban, Norma-San Leonardo, Piqueras y Abejar

· Grupo D: Castroviejo, Visontium y San José B

La fase de grupos se disputará a una vuelta, clasificándose a cuartos de final los dos primeros de cada grupo. El calendario fija la 1ª jornada para el 6 de diciembre de 2025, la 2ª para el 8 de diciembre y la 3ª para el 6 de enero de 2026. Los cuartos, a partido único, se jugarán el 2 de abril de 2026; las semifinales, también a un solo encuentro, el 23 de abril; y la final se celebrará el 23 de mayo, sin prórroga en caso de empate.

La Copa Diputación Femenina reunirá a 5 equipos. Una eliminatoria previa decidirá el cuarto semifinalista:

· Eliminatoria previa: Numancia vs Calasanz (ida: 6 y 8 de diciembre de 2025; vuelta: 4 y 6 de enero de 2026)

Las semifinales, a doble partido, enfrentarán al vencedor de la previa con el Uxama, y al Almazán con el Norma. Los partidos de ida se disputarán el 4 de abril de 2026 y los de vuelta el 23 de abril. La gran final se celebrará el 23 de mayo, el mismo día que la masculina.

Con el calendario cerrado, la provincia ya empieza a vivir la cuenta atrás para una de sus competiciones más emblemáticas, donde fútbol soriano volverá a encontrarse en cada municipio.

Toda la información sobre el desarrollo de las Competiciones deportivas podrá encontrarse en la página web de la Diputación de Soria, dentro del área de deportes: https://www.dipsoria.es/areas-diputacion/deportes/copa-diputacion-de-futbol