Almazán se prepara para vivir el 23 de agosto la XI Nocturna Monumental

El próximo sábado 23 de agosto de 2025, la Plaza Mayor de Almazán volverá a ser el epicentro del deporte y la convivencia con la celebración de la XI Nocturna Monumental, una cita ya consolidada en el calendario deportivo de la villa adnamantina.

Categorías y distancias:

Chupetines (nacidos en 2020 y posteriores) – 200 m

Minirunners (nacidos entre 2015 y 2019, ambos inclusive) – 500

Junior (nacidos entre 2009 y 2014, ambos inclusive) – 1,2 km

Absoluto (nacidos entre 1981 y 2008, ambos inclusive) – 6 km

Veterano (nacidos en 1980 o anterior) – 6 km

Marcha no competitiva (todas las edades) – 3 km

Las pruebas comenzarán a las 20:40 horas con la categoría Chupetines, culminando a las 22:00 horas con la salida de la carrera estrella Absoluto/Veterano.

Obsequios y premios:

Camiseta conmemorativa para Junior, Absoluto, Veterano y Marcha.

Medalla conmemorativa para todos los participantes en Chupetines.

Trofeos para los tres primeros clasificados en Junior, Absoluto y Veterano, así como para el/la primer/a corredor/a local.

Desde la organización animan a toda la población a participar o a disfrutar del ambiente, recorriendo y animando a los corredores por el casco histórico iluminado, en una noche en la que deporte, patrimonio y convivencia volverán a unirse.

Más información e inscripciones en la web oficial del evento WWW.CDGLOBEROSALMAZAN.COM