Atletismo
Almazán se prepara para vivir el 23 de agosto la XI Nocturna Monumental
La prueba cuenta con la organización del CD Globeros
El próximo sábado 23 de agosto de 2025, la Plaza Mayor de Almazán volverá a ser el epicentro del deporte y la convivencia con la celebración de la XI Nocturna Monumental, una cita ya consolidada en el calendario deportivo de la villa adnamantina.
Categorías y distancias:
Chupetines (nacidos en 2020 y posteriores) – 200 m
Minirunners (nacidos entre 2015 y 2019, ambos inclusive) – 500
Junior (nacidos entre 2009 y 2014, ambos inclusive) – 1,2 km
Absoluto (nacidos entre 1981 y 2008, ambos inclusive) – 6 km
Veterano (nacidos en 1980 o anterior) – 6 km
Marcha no competitiva (todas las edades) – 3 km
Las pruebas comenzarán a las 20:40 horas con la categoría Chupetines, culminando a las 22:00 horas con la salida de la carrera estrella Absoluto/Veterano.
Obsequios y premios:
Camiseta conmemorativa para Junior, Absoluto, Veterano y Marcha.
Medalla conmemorativa para todos los participantes en Chupetines.
Trofeos para los tres primeros clasificados en Junior, Absoluto y Veterano, así como para el/la primer/a corredor/a local.
Desde la organización animan a toda la población a participar o a disfrutar del ambiente, recorriendo y animando a los corredores por el casco histórico iluminado, en una noche en la que deporte, patrimonio y convivencia volverán a unirse.
Más información e inscripciones en la web oficial del evento WWW.CDGLOBEROSALMAZAN.COM