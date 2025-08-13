Felician Farcas, único representante soriano en la nueva cita del PoolTour en Zaragoza

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El billarista del Club Amistad Numancia de Soria, Felician Farcas, será el único representante soriano en la nueva prueba del PoolTour, que se disputará en Zaragoza desde este jueves 14 de agosto y que, una vez más, tendrá como escenario el Hotel Boston.

Farcas afrontará un fin de semana intenso con su participación en tres categorías distintas: Bola 8, Bola 9 y Competición por Autonomías. En esta última será uno de los jugadores que representarán a Castilla y León, junto con Pedro Bustos y José Luis Gómez. Todas las modalidades se jugarán en mesas de nueve pies, ya que el soriano compite en primera categoría.

Su debut será el jueves 14 a las 9:00 horas en la modalidad de Bola 8 frente a David Castro, de Lugo. En función de los resultados, irá sumando partidos a lo largo del día. Por la tarde, a las 20:15 horas, iniciará su participación en Bola 9 contra Renzo Michael, de Navarra.

En la competición por Autonomías, Castilla y León parte ya desde los octavos de final, a la espera de conocer rival del enfrentamiento entre Valencia y País Vasco